California, Texas y Florida podrían tener resultados históricos: ¿Qué está en juego en las elecciones de medio término y por qué importa?

(CNN Español) — El día llegó. Estados Unidos realiza este martes unas elecciones intermedias que serán clave en el equilibrio de fuerzas políticas para la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump, cuya aprobación está en un mínimo histórico del 32%, de acuerdo con una encuesta de CNN publicada el 21 de octubre.

Los comicios tienen como telón de fondo el descontento por la economía, el costo de la vida, la guerra con Irán y las deportaciones, entre otros temas, y para los latinos presentan tres contiendas que podrían tener resultados históricos.

El escenario de estas tres elecciones en particular estará en tres de los estados con mayor población latina en Estados Unidos: California, Texas y Florida. ¿Qué es lo que está en juego y por qué importa?

California: ¿El primer gobernador latino en siglo y medio?

En California, el estado más poblado del país con más de 39 millones de habitantes, según el censo, el demócrata Xavier Becerra podría convertirse en el primer gobernador latino en 150 años. Compite por el cargo con el republicano Steve Hilton.

Hijo de inmigrantes mexicoestadounidenses, Becerra tiene más de 35 años de trayectoria pública, dice la semblanza publicada en su sitio de campaña. Fue congresista, fiscal general de California y secretario de Salud durante la presidencia de Joe Biden. De hecho, fue la primera persona de ascendencia latina en ocupar esta última posición.

Ahora, Becerra aspira a suceder como gobernador a Gavin Newsom, un político también demócrata que ha sido uno de los más visibles opositores a Trump desde que el republicano comenzó su segundo mandato presidencial en enero de 2025.

Durante su campaña, Becerra ya ha dado algunos pasos en esa dirección. En mítines, ha criticado al mandatario y afirmado que “está redoblando la apuesta por el declive”, en referencia al daño que —afirma— las políticas de la Casa Blanca están haciendo a los estadounidenses.

Becerra, además, tiene entre sus prioridades la inmigración, uno de los temas que más interesan a la población latina, y asegura que una de sus metas es “defender y desarrollar el sueño de California: uno donde cada familia pueda prosperar en una comunidad segura y acogedora, costear la atención médica y sus necesidades básicas y retirarse con dignidad”.

Texas: ¿La primera gobernadora latina en la historia?

En Texas, el segundo estado más poblado del país con unos 30 millones de habitantes, otra demócrata también podría hacer historia. Se trata de Gina Hinojosa, quien busca ser la primera gobernadora latina en territorio texano. Su rival es el republicano Greg Abbott, quien ha ocupado el cargo desde 2015 y compite para reelegirse por un mandato más.

Hinojosa es integrante de la Cámara de Representantes de Texas, donde representa al Distrito 49, que abarca Austin. Una de sus prioridades como legisladora estatal ha sido garantizar el presupuesto para las escuelas públicas y ahora, en caso de ganar, buscará expandir el acceso a la atención médica y bajar el costo de la vida para los ciudadanos, según la semblanza publicada en su sitio de campaña.

La candidata es hija de Gilberto Hinojosa, un conocido líder local del Partido Demócrata, y las encuestas más recientes muestran que está en condiciones de desafiar la continuidad de Abbott como gobernador.

En sus mítines, ella repite a sus seguidores que están en “una pelea” que no pueden permitirse perder, mientras que él dice que su contrincante es demasiado radical en temas como aplicación de la ley, inmigración y políticas para la población LGBT. “Esta carrera es un contraste entre el sentido común y la locura”, afirma Abbott.

Pero de concretarse un eventual triunfo de Hinojosa, no solo se convertiría en la primera gobernadora latina de Texas, sino que también cortaría la racha de más de 30 años de gobiernos republicanos en el estado —que comenzó en 1994— y daría a Trump un revés, pues en 2024 el presidente ganó la votación en territorio texano por un margen de 13,6 puntos frente a la demócrata Kamala Harris.

Florida: ¿Se reelegirá la republicana que se distanció de Trump?

En Florida, el tercer estado más poblado del país con unos 22 millones de habitantes, la contienda que capta la atención es por un asiento en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, es una batalla que —sumada con resultados en otros distritos— podría definir si los republicanos logran conservar la mayoría en ese órgano legislativo o si, como sugieren las encuestas, la pierden frente a los demócratas.

La elección que atrae las miradas en Florida es la del Distrito 27, donde la republicana María Elvira Salazar busca un cuarto período en el Congreso. Salazar compite por el cargo contra el demócrata Eliott Rodríguez.

En este caso, lo que da un tono diferente a la contienda es que Salazar, una congresista de origen latino —nació en Miami de padres exiliados de Cuba—, en septiembre marcó distancia de Trump con un anuncio de campaña en el que criticó su política en materia de inmigración.

“Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos”, dijo Salazar en su video. “En julio, su Gobierno detuvo a 50.000 personas y la mitad no tenía antecedentes penales. Cuidado con lo que le dicen sus asesores. Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados”, agregó.

El anuncio se dio a conocer en momentos en los que entre algunos candidatos republicanos crecía la preocupación de que la desaprobación al Gobierno de Trump pudiera afectar sus aspiraciones de reelección. De acuerdo con la última encuesta de CNN, los demócratas aventajan a los republicanos por 10 puntos en la intención de voto a nivel nacional.

Días después de que se difundió el video, Trump mostró su descontento con Salazar al compartir en la plataforma Truth Social publicaciones de otros usuarios que descalificaban a la congresista, a quien llamaron “traidora” y pidieron reemplazar por “un NUEVO republicano” en la Cámara de Representantes.

Hace dos años, Salazar ganó en su distrito por un margen de 20,8 puntos y, en la carrera presidencial, Trump superó a Harris por 13,1 puntos. Este martes, veremos si los republicanos logran salir airosos o si los números les resultan desfavorables.

Con información de Ed Lavandera, Lauren Fox, Priscilla Alvarez y Aleena Fayaz, de CNN.