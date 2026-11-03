Sujetos robaron camión que transportaba cigarros en Quinta Normal: Intimidaron a conductor y peoneta con armas de fuego

Un grupo de sujetos asaltó a un camión que transportaba cigarrillos en la comuna de Quinta Normal (Región Metropolitana).
Según información policial, el hecho ocurrió durante la mañana de este martes. Carabineros recibió información sobre un vehículo que transportaba una cantidad indeterminada de cigarrillos que habría sido afectado por un robo.
Al llegar al lugar, dieron cuenta del hecho, señalando que tanto el conductor como el peoneta fueron intimidados con armas de fuego por parte de los antisociales.
El mayor Daniel Barrera, de la 22° Comisaría de Quinta Normal, indicó que se están realizando diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos.
Tras revisar las cámaras de seguridad del camión, se “logró establecer que habrían sido tres sujetos a bordo de dos vehículos, los que sustrajeron una mínima cantidad de la carga que mantenía el vehículo para posteriormente darse a la fuga en dirección al oriente”.
Y agregó que es probable que los ladrones no lograron robar la totalidad de la carga debido a la alerta entregada por vecinos a Carabineros y seguridad municipal tras el robo.
El conductor y el peoneta resultaron sin lesiones ni golpes. Los individuos “tampoco habrían efectuado disparos al aire”.
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