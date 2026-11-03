Giro en relación con Israel: Trump anuncia que EE.UU. pondrá fin a ayuda militar a fines de 2026

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país dejará de entregar ayuda militar a Israel a fines de 2026, una decisión que, de concretarse en los términos planteados por el mandatario, adelantaría el término del actual esquema de asistencia entre ambos países.

En una entrevista con Fox News, Trump aseguró que alcanzó un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y argumentó que Israel ya cuenta con capacidad económica suficiente para adquirir por su cuenta el equipamiento militar que necesite.

“Les damos US$4.000 millones al año (…) y hemos llegado a un acuerdo para detenerlo”, afirmó el mandatario.

“No lo necesitan”, agregó Trump, quien sostuvo que Israel es actualmente “un país muy próspero”.

El Presidente estadounidense aseguró además que Netanyahu fue quien planteó la posibilidad de terminar con la asistencia y señaló que ambos líderes llevan años abordando el tema.

Trump aclaró que el fin de los aportes no impediría que Israel continúe adquiriendo armamento estadounidense. “Pueden comprar lo que quieran”, sostuvo.

Acuerdo vigente contempla ayuda hasta 2028

Estados Unidos e Israel mantienen actualmente un memorando de entendimiento firmado en 2016 que contempla US$38.000 millones en asistencia militar durante diez años, correspondientes a los años fiscales 2019 a 2028.

El esquema establece US$3.300 millones anuales en financiamiento militar extranjero y otros US$500 millones para programas conjuntos de defensa antimisiles, lo que suma US$3.800 millones cada año.

Por lo tanto, el plazo anunciado este martes por Trump supondría terminar la asistencia antes de lo establecido originalmente en el memorando.

Según Reuters, todavía no está claro mediante qué mecanismo Washington concretaría el cambio. Los recursos requieren además asignaciones anuales aprobadas por el Congreso estadounidense.

El anuncio también causó sorpresa entre autoridades económicas israelíes. De acuerdo con The Times of Israel, funcionarios del Ministerio de Finanzas señalaron a medios locales que conocían la intención de terminar con la dependencia de la ayuda estadounidense, pero no esperaban que ocurriera a fines de este año.

Uno de los funcionarios afirmó que hasta este martes no se había presentado un documento formal desde la oficina del primer ministro respecto del término inmediato de los aportes.

Netanyahu había planteado previamente la posibilidad de reducir de forma gradual la dependencia israelí de la asistencia estadounidense, aunque sin establecer públicamente un plazo tan próximo como el anunciado por Trump.

Hasta ahora, la oficina del primer ministro israelí no ha entregado una respuesta oficial sobre los términos específicos anunciados por el Presidente estadounidense.