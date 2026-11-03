Lollapalooza Chile 2027 anuncia su cartel por día: Qué artistas se presentan el viernes, sábado y domingo

Lollapalooza Chile 2027 reveló este martes la distribución por día de los artistas que formarán parte de su próxima edición, que celebrará los 15 años del festival en el país.

El evento se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027 en el Parque O’Higgins, recinto al que Lollapalooza regresó en 2026 después de varias ediciones realizadas en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

El anuncio permite conocer cuándo se presentarán los principales nombres del cartel, encabezado por Charli XCX, David Guetta, The Killers, Travis Scott y Queens of the Stone Age, además de definir la programación para quienes buscan asistir solo a una de las tres jornadas.

Charli XCX y David Guetta abren Lollapalooza Chile 2027

La primera jornada, el viernes 12 de marzo, tendrá entre sus principales figuras a Charli XCX y David Guetta.

La cantante británica regresará a Chile después de su presentación en Primavera Sound Santiago 2022. Su nueva visita ocurre tras el fenómeno internacional alcanzado con Brat, disco publicado en 2024 que amplió su impacto comercial y cultural.

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El DJ y productor francés David Guetta también será uno de los nombres centrales del viernes.

A ellos se sumarán Dominic Fike, Cage The Elephant, Lola Young, Leon Bridges y TOMORA, proyecto integrado por Tom Rowlands, de The Chemical Brothers, y la cantante noruega AURORA.

La primera fecha tendrá además una importante presencia chilena, con Gondwana & Quique Neira, Ana Tijoux, Leo Rey y Hermanos Ilabaca, entre otros artistas.

The Killers y The Prodigy encabezarán el sábado

El sábado 13 de marzo tendrá al rock y la música electrónica entre sus protagonistas, con The Killers y The Prodigy entre los principales nombres de la jornada.

Para The Killers será un nuevo encuentro con un festival al que están ligados desde sus comienzos en Chile.

La banda liderada por Brandon Flowers participó en la primera edición nacional de Lollapalooza, realizada en 2011, y posteriormente regresó al evento.

La jornada también contará con The Neighbourhood y Fontaines D.C., además de Adéla, una de las figuras emergentes incluidas en el cartel de esta edición.

Entre los representantes nacionales programados para el sábado aparecen Álex Anwandter, Javiera Mena y Santaferia.

Travis Scott y Queens of the Stone Age cerrarán el festival

El encargado de encabezar la tercera y última jornada será Travis Scott, quien se presentará el domingo 14 de marzo.

El rapero estadounidense regresará así a Lollapalooza Chile, donde ya actuó en 2018.

En esta ocasión, compartirá jornada con Queens of the Stone Age, otra de las principales figuras internacionales anunciadas para la edición aniversario.

El domingo también tendrá a Rawayana, Geese, Slayyyter, Four Tet, Angine de Poitrine y Cuarteto de Nos, mientras que Francisca Valenzuela será una de las representantes chilenas de la última fecha.

¿Cuánto cuestan las entradas por día para Lollapalooza Chile 2027?

Junto con revelar la distribución del cartel, comenzó la venta de entradas individuales para cada jornada de Lollapalooza Chile 2027.

Los pases diarios se encuentran disponibles a través del sistema oficial de Ticketmaster Chile.

El Pase Diario General tiene un valor de $140.800.

Los pases para las tres jornadas del festival también continúan disponibles.

La edición 2027 marcará los 15 años de Lollapalooza en Chile.

El país fue la primera sede internacional del festival fuera de Estados Unidos cuando el evento debutó en el Parque O’Higgins en 2011.

La organización todavía no ha anunciado los horarios específicos ni los escenarios en que se presentará cada artista.