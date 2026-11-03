El “Nasdaq chino” se desploma casi 50% desde su peak y reaviva las alertas por una burbuja de la inteligencia artificial

El índice STAR 50 de la bolsa de Shanghái, conocido como el “Nasdaq chino” por concentrar a empresas de tecnología, semiconductores e inteligencia artificial, cayó este martes 3,81%, hasta los 1.151,28 puntos, su menor nivel en lo que va del año.

Con este resultado, el índice acumula una caída de 47,9% desde su máximo de cierre de 2.207,86 puntos, alcanzado el 30 de junio, y borró por completo el fuerte rally que había anotado entre abril y junio, cuando subió más de 75%. En lo que va de 2026, el STAR 50 ha retrocedido cerca de 14%.

La caída se aceleró en las últimas semanas. Solo en octubre, el índice se desplomó 24,1%, y en las últimas diez sesiones acumula una baja de 14,2%, con caídas de 4,81% el 27 de octubre, de 4,27% el 29 y de 5,48% el 30. El lunes había rebotado 3,11%, pero este martes volvió a retroceder.

NEGOCIOS El “Nasdaq chino” se desploma 47,9% desde su máximo y borra el rally de abril a junio Cierre diario del índice STAR 50 de la bolsa de Shanghái, en puntos, entre el 5 de enero y el 3 de noviembre de 2026. En verde, la subida desde el mínimo de abril; en gris, la caída desde el máximo de junio. Mínimo de abril 1.256,21 3 de abril Máximo 2.207,86 30 de junio Hoy 1.151,28 3 de noviembre · mínimo del año Desde el máximo −47,9% 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 Subida: +75,8% Caída: −47,9% 1.256

3 abr Máx. 2.208

30 jun Hoy 1.151

3 nov ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: Investing.com. Sin datos entre el 1 y el 7 de octubre por el feriado de la Semana Dorada en China. Elaboración: CNN Chile.

La baja de esta jornada se produjo luego de que Financial Times informara que Nvidia exige desde hace algunos meses a sus socios de servicios en la nube que al menos el 51% de sus ventas provenga de clientes que no sean chinos.

La medida, que aplica a nivel global y solo a contratos nuevos, restringe el acceso de las tecnológicas chinas a capacidad de cómputo avanzada a través de arriendos en el extranjero. Consultada por el medio, Nvidia sostuvo que “los centros de datos y nubes construidos con chips estadounidenses son la base que los desarrolladores estadounidenses de modelos y aplicaciones necesitan para competir a nivel mundial”.

Bolsa china pierde US$ 480.000 millones en valor de mercado

El derrumbe del STAR 50 se suma a un retroceso más amplio de la bolsa china. Según Reuters, el índice perdió unos US$ 480.000 millones en valor de mercado en menos de cuatro meses, mientras que el CSI 300, que agrupa a las mayores empresas de Shanghái y Shenzhen, cayó 8,5% en octubre.

Los operadores consultados por la agencia afirmaron que no hubo un detonante claro de la venta y la atribuyeron a los precios elevados, al pago de impuestos y a la amenaza de que Estados Unidos u otros países prohíban equipos chinos en sus centros de datos.

Entre las empresas más afectadas están los fabricantes de chips Moore Threads y MetaX, que perdieron cerca de la mitad de su valor desde julio, y la fabricante de robots Unitree, cuya acción se redujo a la mitad desde su salida a bolsa en agosto. Los productores de componentes ópticos para centros de datos Zhongji Innolight y Eoptolink caen alrededor de 60% desde sus máximos.

China anuncia medidas para contener las pérdidas

Beijing ha intentado frenar las pérdidas. El Banco Popular de China, junto a los reguladores financiero y de valores, anunció el lunes una nueva operación de su facilidad de swap para corredoras, fondos y aseguradoras, a la que 31 instituciones postularon por más de 100.000 millones de yuanes.

Además, transformó en permanente su programa de préstamos para la recompra de acciones, cuya tasa bajó de 1,25% a 1%.

En el mercado chino ya hablan abiertamente de una burbuja. “El mercado bursátil evolucionó después hacia un mercado alcista especulativo y desenfrenado. Y ahora vemos cómo la burbuja estalla”, dijo el gestor de fondos Dong Baozhen, con sede en Beijing.

Wang Zhuo, socio de Shanghai Zhuozhu Investment Management, anticipó que los fabricantes de chips y proveedores de IA terminarán en una guerra de precios: “No hay excepción. Todas las burbujas inevitablemente estallan”.

Retroceso de las tecnológicas también alcanza a Wall Street

El desplome en China se da tras semanas de retroceso de las tecnológicas en Estados Unidos, en medio de crecientes dudas sobre el retorno de la millonaria inversión en inteligencia artificial, luego de que Alphabet sufriera la mayor caída diaria de su historia la semana pasada.

El Nasdaq 100 cerró el lunes en 27.989,82 puntos, cerca de 11% bajo su máximo de las últimas 52 semanas, y el índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) se ubica casi 30% bajo su peak, aunque este martes las tecnológicas estadounidenses registraban alzas.