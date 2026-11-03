Fondos conservadores rebotan en octubre: Fondo E sube 3,2% y Fondo D 1,8% tras caída de tasas a largo plazo

Los fondos de pensiones D y E cerraron octubre con una recuperación de sus rentabilidades, luego de un septiembre marcado por el alza de las tasas de interés y su efecto sobre el valor de los bonos.

El Fondo E encabezó los resultados del mes, con una rentabilidad real —es decir, descontada la inflación— de 3,2%, seguido por el Fondo D, con 1,8%, mientras que el Fondo C avanzó 1,0%, según informó la Asociación de AFP.

“El desempeño de estos fondos estuvo favorecido por la disminución de las tasas de interés de largo plazo, tanto en Chile como en Estados Unidos”, explicó Roberto Fuentes, gerente de Estudios de la Asociación de AFP.

La caída de las tasas impulsó a los fondos conservadores

Según Fuentes, en Estados Unidos “las preocupaciones sobre las perspectivas de las empresas tecnológicas, junto con las expectativas económicas y de política monetaria, contribuyeron a un mayor interés por instrumentos de renta fija”. En esa línea, agregó que en Chile las tasas de los bonos de largo plazo también disminuyeron durante el mes.

La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años pasó de 5,29% a 4,94%, una caída de 35 puntos base, mientras que la de los bonos chilenos en UF al mismo plazo bajó de 2,82% a 2,60%, equivalente a 22 puntos base. Como el precio de los bonos sube cuando bajan las tasas de interés, este escenario favoreció especialmente a los fondos D y E, que concentran una mayor proporción de sus inversiones en renta fija.

Los fondos con mayor exposición a acciones, en cambio, enfrentaron un escenario menos favorable, marcado por retrocesos en las principales bolsas internacionales y en el mercado chileno. Durante octubre, el Nasdaq cayó 3,4%, el S&P 500 retrocedió 0,9% y el IPSA disminuyó 6,5%, mientras que el índice MSCI World bajó 0,8%, según la Asociación de AFP.

Estas caídas fueron compensadas en parte por el alza de 2,2% del dólar frente al peso chileno, que pudo favorecer el valor de las inversiones en el extranjero sin cobertura cambiaria. Así, el Fondo A cerró octubre con una rentabilidad de -0,3% y el Fondo B no registró variación, aunque ambos mantienen alzas de 8,3% y 5,2%, respectivamente, en lo que va del año.

Fondos D y E todavía acumulan pérdidas en 2026

Pese al rebote de octubre, los fondos conservadores siguen con pérdidas en 2026. Según un análisis del Centro de Estudios MMDV Consultores, en el acumulado de enero a octubre el Fondo C registra una baja de 0,54%, mientras que los fondos D y E acumulan pérdidas de 4,73% y 7,56%. La diferencia entre los fondos A y E llega a 15,85 puntos porcentuales.

De acuerdo con MMDV, el alza de octubre fue el mejor resultado mensual del Fondo E desde septiembre de 2024, pero el fondo registra todavía su tercer peor retorno para el período enero-octubre desde la creación de los multifondos, superado solo por 2021 y 2023.

“Mientras el escenario de tasas continúe mostrando volatilidad e incertidumbre, todavía es prematuro hablar de una recuperación definitiva”, sostuvo Christopher Clavero, economista jefe de la consultora.

Por administradora, Cuprum registra los mayores retornos acumulados en los fondos A y B, con 8,80% y 5,98%, respectivamente, según MMDV. AFP Uno presenta los mejores resultados en los fondos C y D, con -0,08% y -4,22%, mientras que Habitat lidera el Fondo E, con una pérdida de 7,09%.

En el extremo opuesto, Habitat registra el menor retorno en el Fondo A, y Modelo en los fondos B, C, D y E.