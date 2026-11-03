“No podemos ser oficialistas a la carta”: Orrego llama a cerrar filas con Gobierno de Kast

El diputado Francisco Orrego (RN) se sumó al debate sobre la lealtad de los partidos oficialistas al Gobierno y emplazó a quienes han marcado distancia de La Moneda en medio de la crisis por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

“No podemos ser oficialistas a la carta. Debemos estar con nuestro Gobierno en las buenas y en las malas”, sostuvo el parlamentario, según consignó Radio Bío Bío.

Las declaraciones se producen en medio de las diferencias que han surgido dentro del oficialismo por la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Orrego planteó que los partidos que respaldan al Ejecutivo pueden expresar diferencias, pero sostuvo que esos cuestionamientos deberían discutirse directamente con el Gobierno.

“Yo esperaría que mi partido hiciera este tipo de críticas en privado, como corresponde. Tener lealtad significa respaldar las decisiones que adopta el Presidente de la República”, afirmó.

Debate por la lealtad tensiona al oficialismo

El llamado de Orrego se suma a declaraciones similares realizadas por otras figuras del sector durante los últimos días.

El senador Iván Moreira (UDI) sostuvo que “en los momentos difíciles es cuando se muestra la lealtad” y llamó a los partidos oficialistas a recordar que forman parte de un mismo Gobierno.

Desde el Partido Republicano, el diputado Alejandro Riquelme elevó el tono y acusó de “cobardía, deslealtad y parasitismo político” a quienes, a su juicio, respaldan al Ejecutivo cuando les resulta conveniente y se distancian durante las crisis.

La diputada republicana Javiera Rodríguez, en tanto, cuestionó las distintas interpretaciones que han surgido dentro del sector. “Esta semana he escuchado como 15 definiciones de lealtad”, señaló.

El debate se instaló luego de que parlamentarios de Chile Vamos cuestionaran la permanencia de Rabat e incluso algunos se abrieran a evaluar una eventual acusación constitucional contra el ministro.

Ante el aumento de las diferencias, La Moneda ha reforzado durante los últimos días los llamados a la coordinación interna y a evitar nuevos enfrentamientos públicos entre las colectividades que respaldan al Gobierno.