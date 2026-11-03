Comité de Ministros mantiene aprobación ambiental del Puerto Exterior de San Antonio y de parque eólico por US$ 4.250 millones

El Comité de Ministros mantuvo este lunes 2 de noviembre la calificación ambiental favorable de dos proyectos que suman una inversión de US$ 4.250 millones: el Puerto Exterior de San Antonio, en la Región de Valparaíso, y el Parque Eólico Los Portones, en la Región de Los Lagos.

En su duodécima sesión bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast, la instancia confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de ambas iniciativas, el permiso que acredita que un proyecto cumple con la normativa ambiental. Los ministros rechazaron las reclamaciones administrativas presentadas contra el parque eólico y acogieron parcialmente las presentadas contra el proyecto portuario.

El Puerto Exterior de San Antonio, de mayor tamaño, considera una inversión de US$ 4.000 millones para la construcción y operación de una nueva infraestructura portuaria en el borde costero sur de la comuna de San Antonio. El proyecto contempla dos nuevos terminales portuarios, además de la ampliación de la ruta G-908 y de tramos de la vía férrea existente.

El Parque Eólico Los Portones, en tanto, tiene una inversión estimada de US$ 250 millones y contempla la construcción y operación de 24 aerogeneradores en las comunas de Calbuco y Maullín, en la provincia de Llanquihue. La iniciativa incluye además una línea de transmisión de 220 kV y 23 kilómetros de largo, y un sistema de almacenamiento de energía en baterías.

Los ministros que participaron en la sesión

En la sesión participaron el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la ministra de Energía, Ximena Rincón; el ministro de Agricultura, Jaime Campos; la ministra de Salud, May Chomali, y la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo. Durante la discusión sobre el proyecto portuario, el subsecretario José Ignacio Vial ejerció como ministro (s) del Medio Ambiente.

Con esta sesión, en menos de ocho meses de gobierno, el Comité de Ministros ha sesionado en 12 oportunidades y ha resuelto las reclamaciones administrativas de 28 proyectos, con una inversión estimada de US$ 21.996 millones, según informó el Ejecutivo.