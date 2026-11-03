Kast vuelve a blindar a Rabat pese a cuestionamientos: “La responsabilidad política la asumí yo”

El Presidente José Antonio Kast volvió a blindar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica por rebaja de condenas a abusadores y violadores de menores de edad.

La situación, que se ha ido acrecentando día a día, ya ha generado división al interior de los partidos oficialistas, desde donde algunos miembros han pedido la salida del titular de Justicia. De hecho, anoche Renovación Nacional, emitió un comunicado criticando “la conducción política” del Ejecutivo.

Al respecto, Kast -en el marco de su gira por Europa- afirmó que “la responsabilidad política la asumí yo, porque soy el Presidente de la República, y en una democracia como la nuestra en Chile, a los ministros los nombra el Presidente de la República y les pide el cese de funciones el Presidente de la República. No diputados, senadores, que están en su legítimo derecho de expresar lo que estima inconveniente, pero quien ejerce el mando de la nación y nomina a los ministros es el Presidente de la República”.

El Mandatario aseguró que “hemos visto esta situación en distintos momentos de nuestra nación en este periodo, y la solución de fondo es hacer cambios legislativos, hemos recogido los planteamientos que han hecho senadores, diputados”. Y destacó el hecho de que Rabat se desplegó en el Congreso para buscar soluciones.

En la misma línea, aseguró que “el ministro cuenta con mi confianza (…) Vamos a enfrentar el problema y lo vamos a resolver, porque ha pasado mucho tiempo de esta situación legal, que hoy día ha complicado la aplicación de las normas más estrictas para aquellos delincuentes que han vulnerado los derechos de los menores, pero aquí necesitamos soluciones, no actitudes como las que hemos visto en estos días”