Rebaja de condenas: Ministro Rabat responde a críticas de RN y asegura que trabaja con “todos los parlamentarios del sector”

Esta tarde, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó las críticas surgidas desde el oficialismo por el manejo del Gobierno frente a la polémica por las rebajas de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Sus dichos se dan luego de que Renovación Nacional (RN) manifestara su disconformidad con la manera en que el Gobierno ha enfrentado la controversia.

Al consultarle por las críticas internas, el secretario de Estado aseguró que mantiene conversaciones con parlamentarios oficialistas y que está trabajando para avanzar en cambios del ordenamiento jurídico respecto a esta legislación.

“Estoy trabajando con todos los parlamentarios del sector. Con todos. Me reúno, hablo con ellos, recojo también sus buenas ideas para sacar adelante la legislación y superar el problema que hoy día tenemos en el ordenamiento jurídico”, sostuvo.

Anteriormente, el titular de Justicia había señalado que ha conversado con distintos legisladores para cumplir con las instrucciones entregadas por el presidente José Antonio Kast, relacionadas con evitar que personas que cometan delitos contra menores vuelvan a quedar en libertad.

Tras ello, hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas: “Lo importante, insisto, no más conflicto, no más pelea. Pensemos realmente cómo abordamos un problema que tiene hoy el ordenamiento jurídico, que lo tiene desde el año 2003″.

Además, frente a los cuestionamientos internos, específicamente por el comunicado de RN, el secretario de Estado comentó que “yo estoy con los parlamentarios trabajando día a día, converso con su presidenta (Andrea Balladares)”.