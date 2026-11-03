Apple cierra su mejor año fiscal con ventas por más de US$ 475.000 millones, pero China vuelve a pesar en la acción por ingresos menores a los estimados

Las acciones de Apple caen este martes 3 de noviembre, luego de que la compañía publicara los resultados del cuarto trimestre de su año fiscal 2026, cerrado el 26 de septiembre. Hacia las 16:45 horas, los títulos retrocedían 2,02%, hasta los US$ 331,50, en el Nasdaq.

La caída se produjo pese a que la empresa reportó ingresos récord para un trimestre de septiembre, por US$ 114.477 millones, un alza de 12% frente a los US$ 102.466 millones del mismo período de 2025. La utilidad neta llegó a US$ 30.711 millones, 11,8% más que un año antes, mientras que la utilidad por acción diluida subió 14%, hasta US$ 2,10.

El iPhone fue el principal motor del trimestre. Sus ventas llegaron a US$ 57.583 millones, un alza de 17,5% respecto de los US$ 49.025 millones de un año antes, y un récord para un trimestre de septiembre. Las ventas de Mac, en tanto, crecieron 23,7%, hasta US$ 10.792 millones.

Los servicios, que incluyen la App Store, Apple Music, iCloud y Apple Pay, alcanzaron un máximo histórico de US$ 31.573 millones, un aumento de 9,8%. En cambio, las ventas de iPad cayeron 10,4%, hasta US$ 6.229 millones, y las de dispositivos para usar en el cuerpo, el hogar y accesorios retrocedieron 7,9%, hasta US$ 8.300 millones.

Por regiones, las ventas en China crecieron 21%, hasta US$ 17.539 millones, desde los US$ 14.493 millones del mismo trimestre del año anterior. En América subieron 10,2%, hasta US$ 48.680 millones, y en Europa aumentaron 11,5%, hasta US$ 32.008 millones, mientras que en Japón retrocedieron 1,4%, hasta US$ 6.540 millones.

China queda bajo las expectativas del mercado

Según Ignacio Mieres, head of research de XTB, los resultados estuvieron en general en línea con lo que esperaba el mercado. “La compañía reportó una utilidad por acción de US$ 2,10, sobre los US$ 2,00 estimados, e ingresos por US$ 114.480 millones, ligeramente por encima de lo proyectado, impulsados por un buen desempeño del iPhone y del Mac”.

Sin embargo, el analista advirtió que esas cifras no bastaron para entusiasmar a los inversionistas, porque el negocio de servicios se mantuvo plano frente a las expectativas y las ventas de iPad y accesorios quedaron por debajo de lo previsto.

El foco de preocupación sigue siendo China. Aunque las ventas en esa región crecieron, quedaron por debajo de los US$ 18.750 millones que esperaba el mercado.

“El punto que más preocupa sigue siendo China, donde los ingresos alcanzaron US$ 17.540 millones, por debajo de los US$ 18.750 millones esperados, lo que confirma que ese mercado continúa siendo el principal lastre para la compañía”, sostuvo Mieres.

El margen bruto de la compañía llegó a 47,9% en el trimestre, cifra que incluye un efecto favorable de cerca de un punto porcentual por devoluciones de aranceles. Estas devoluciones también aportaron US$ 0,05 a la utilidad por acción, según informó Apple.

Apple cierra su año fiscal con ingresos por US$ 478.834 millones

Con este resultado, Apple cerró su año fiscal 2026 con ingresos récord de US$ 478.834 millones, un alza de 15,1% frente a los US$ 416.161 millones del ejercicio anterior. La utilidad neta del año sumó US$ 132.175 millones, 18% más que en 2025, mientras que el iPhone generó ventas por US$ 254.098 millones en el período.

“Hoy, Apple se enorgullece de reportar un récord de ingresos para un trimestre de septiembre de US$ 114.500 millones, con el iPhone alcanzando un récord para un trimestre de septiembre y los servicios llegando a un máximo histórico, cerrando nuestro mejor año fiscal de la historia”, afirmó John Ternus, CEO de Apple.

El ejecutivo destacó que la empresa cerrará el año con su línea de productos más ambiciosa, que incluye el iPhone Duo, al que describió como “el iPhone más transformador desde el original”, junto al iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, una nueva generación de dispositivos para el hogar, la incorporación de pantalla táctil al Mac y la nueva versión de Siri con inteligencia artificial.

La compañía generó US$ 28.000 millones en flujo de caja operacional durante el trimestre, el mismo monto que devolvió a sus accionistas, según su director de Finanzas, Kevan Parekh. Además, su directorio declaró un dividendo de US$ 0,27 por acción, que se pagará el 16 de noviembre a los accionistas registrados al 12 de noviembre.