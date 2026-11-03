“Hay que arreglar el sistema multifondo”: Superintendente de Pensiones pide cambios tras las pérdidas del Fondo E

El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, advirtió este martes que los fondos de pensiones más conservadores también pueden sufrir pérdidas, y planteó la necesidad de reformar el cálculo del retiro programado y de “arreglar el sistema multifondo”.

Consultado en el Credicorp Capital Forum 2026 por la percepción de que los fondos de menor riesgo, como el Fondo E, no podrían perder, Cortez explicó que se trata de instrumentos de renta fija, por lo que su valor cae cuando aumentan las tasas de interés. “Si las tasas de interés suben en los mercados, esos fondos van a perder”, afirmó.

El superintendente sostuvo que ningún fondo está exento de enfrentar crisis y recordó al economista Harry Markowitz, considerado el padre de las finanzas modernas, de quien dijo haber sido muy amigo, para recalcar que los mercados son aleatorios.

Retiro programado y sistema multifondo

Cortez explicó que lo relevante para los afiliados próximos a pensionarse es que, si el fondo pierde valor, el costo de comprar una pensión también se ajuste. Sin embargo, reconoció que, en el caso del retiro programado, una de las dos modalidades de pensión junto a la renta vitalicia, ese ajuste no se ha dado en la misma proporción en que cayeron los fondos.

“Ahí yo creo que hay que hacer alguna reforma de cómo se calcula la tasa de retiro programado”, sostuvo. “Y la renta vitalicia tiene una dinámica propia. Pero creo que también hay que arreglar el sistema multifondo”, agregó.

Sus declaraciones se dan en un año complejo para los fondos de pensiones conservadores. Pese al rebote de octubre, cuando el Fondo E subió 3,2% por la baja de las tasas de interés, el fondo aún acumula una pérdida de 7,56% en 2026, su tercer peor resultado para el período enero-octubre desde la creación de los multifondos.

Por qué se reemplazarán los multifondos por fondos generacionales

Consultado por las razones para reemplazar los multifondos por los fondos generacionales, que se crearon con la reforma de pensiones, Cortez se refirió a lo ocurrido durante la crisis financiera de 2008. Según explicó, en ese momento se detectó que había personas mal ubicadas en los fondos, con adultos mayores en los más riesgosos y jóvenes en los más conservadores.

Como ejemplo, el superintendente relató el caso de un dirigente sindical que estaba en el Fondo A, sufrió pérdidas en octubre y noviembre de 2008 y se cambió ese mismo mes al Fondo E, por lo que nunca recuperó lo perdido. Asimismo, agregó que, según estudios, los cambios de fondo realizados por los afiliados también les generaron pérdidas.

Cortez sostuvo además que, con el paso de los sistemas de beneficio definido a los de contribución definida, la responsabilidad de las decisiones pasó del Estado a las personas, que no siempre están preparadas para tomarlas.

En esa línea, citó al premio Nobel de Economía Robert Merton, quien planteó que, como no todas las personas pueden ser expertas en finanzas, es necesario crear productos financieros inteligentes para ellas.

En su exposición, el superintendente también se refirió al efecto de los retiros de fondos de 2020 y 2021, que a su juicio interrumpieron el “círculo virtuoso” entre los fondos de pensiones y la economía.

Según explicó, el tamaño de los fondos respecto del Producto Interno Bruto pasó de cerca de 84% en 2019 a entre 62% y 64% en la actualidad, aunque con el aumento de las cotizaciones de la reforma podría llegar a 130% en 2046.