Ministro Mas proyecta que 2027 “será el gran año de la recuperación económica” y destaca récord de US$ 44.000 millones en inversión aprobada

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró este martes 3 de noviembre que 2027 será “el gran año de la recuperación económica y la generación de empleo para las familias chilenas”, y destacó los avances del Gobierno en la agilización de los permisos para proyectos de inversión.

El secretario de Estado afirmó en el Credicorp Capital Forum 2026: “Chile está de vuelta. Estamos recuperando la confianza, las certezas y las condiciones para volver a crecer”.

Según el ministro, las proyecciones de los distintos actores del mercado y las medidas que ha implementado el Ejecutivo permiten anticipar una recuperación de la economía el próximo año.

Agilización de permisos y mayor inversión

El biministro sostuvo que durante años el país enfrentó las consecuencias de la incertidumbre, la “permisología asfixiante” y el estancamiento de la inversión. “Estamos enfrentando de manera decidida el cáncer de la permisología”, señaló.

Entre los avances, Mas destacó que en el tercer trimestre de 2026 el tiempo promedio de tramitación de los estudios de impacto ambiental bajó a 2,1 años, frente a los 3,5 años que se registraban en 2025. Se trata del plazo más rápido desde inicios de 2022. “Menos urgencia no significa menores estándares, significa eficiencia, certeza e institucionalidad moderna”, afirmó.

Además, el ministro aseguró que 2026 se consolidó como el año con mayor inversión aprobada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con más de US$ 44.000 millones. Según Mas, esto envía una señal de que Chile vuelve a ser un destino atractivo para grandes proyectos de minería, energía e infraestructura.

El secretario de Estado agregó que el Comité de Ministros ha resuelto reclamaciones asociadas a cerca de US$ 18.000 millones en lo que va del año. A ello se suma que, de una cartera prioritaria de 234 proyectos, la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión resolvió el 54% de sus permisos sectoriales en los últimos cuatro meses.

Mas sostuvo que esta mayor confianza ya se refleja en las expectativas del sector privado. Según el ministro, el catastro de la Corporación de Bienes de Capital proyecta para los próximos cinco años una inversión superior a US$ 95.000 millones, la cifra más alta de la última década.

A su vez, el Banco Central proyecta que la inversión crecerá 8,1% en 2027 y 7% en 2028, las mayores tasas desde 2012 si se excluye el rebote posterior a la pandemia.

Medidas para impulsar la economía y el empleo

El biministro también se refirió a la Ley de Reconstrucción, con la que, según dijo, el Gobierno bajó impuestos y entregó certeza tributaria. Además, mencionó el proyecto de ley de pago oportuno de facturas, las medidas de adaptabilidad laboral y la agenda de concesiones e infraestructura.

Pese al optimismo, Mas reconoció las dificultades que enfrenta la economía, en momentos en que la tasa de desocupación llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre.

“Chile vive tiempos complejos. Tenemos un desempleo alto y miles de familias que esperan una oportunidad. Eso nos obliga a actuar con urgencia, a preocuparnos del presente y de quienes hoy lo están pasando muy mal”, afirmó.

“Pero esa urgencia no puede impedirnos mirar más lejos. Tenemos que atrevernos a soñar en grande”, agregó el ministro, quien sostuvo que el Gobierno está “poniendo los cimientos del Chile del 2050”.

Al cerrar su intervención, hizo un llamado al sector financiero a “seguir apostando por Chile”.