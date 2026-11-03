“Una herramienta para luchar contra el edadismo”: Michelle Bachelet es reconocida como una de las 100 Líderes Mayores de 2026

Durante la tarde de este martes, la expresidenta Michelle Bachelet fue reconocida como una de las 100 Líderes Mayores de 2026.

El galardón, que correspondió a la categoría de Labor Comunitaria y Política, fue entregado por la ex primera dama del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel.

La iniciativa reconoce a 100 personas de 75 años o más y el aporte que dan al desarrollo de la sociedad chilena en diferentes aspectos. En concreto, son cinco las categorías en las que se puede postular: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios Tradicionales; Labor Comunitaria y Política; y Vida Saludable y Deportes.

El evento, que realizó su sexta edición durante esta jornada, es impulsado por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica y El Mercurio. El jurado de la iniciativa estuvo conformado por líderes de opinión, representantes de empresas auspiciadoras y colaboradoras, junto a líderes reconocidos en ediciones anteriores, que estaban presididos por el rector de la universidad, Juan Carlos de la Llera.

Entre los jurados destacaron figuras como la exministra del Trabajo Jeannette Jara, la ex primera dama Cecilia Morel, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, la periodista de CNN Chile Matilde Burgos y el exfutbolista Carlos Caszely.

“Esta ceremonia es una herramienta para luchar contra el edadismo”

Tras recibir su galardón, la exmandataria valoró la iniciativa y aseguró que es “una hermosa señal, no solo personal, sino para mostrar que los líderes mayores pueden seguir liderando, pueden seguir contribuyendo al país, como lo han hecho durante toda su vida”.

En esa línea, sostuvo que la ceremonia es una fuerte “herramienta para luchar contra el edadismo, que es la discriminación por la edad“, y remarcó que el “diálogo intergeneracional es clave”.

“El diálogo intergeneracional es clave. Por un lado, para que todas las personas ya mayores puedan entregar parte de su experiencia y también ayudar a los más jóvenes a ver los conflictos, las emociones, cómo manejar aquello”, argumentó.

Esto lo ejemplificó con el caso de las mujeres en la política: “En el caso de las mujeres que tienen experiencia comunitaria o política, también pueden ayudar a otras mujeres para que puedan surgir (…) y no dejarse callar o inducir miedo y sentir que es un riesgo que uno se preocupe por la sociedad”.