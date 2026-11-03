GTA 6: Revelan cuánto espacio necesitará y cuándo se podrá preinstalar en PS5 y Xbox

A poco menos de tres semanas del gran estreno mundial de Grand Theft Auto VI, programado para el 19 de noviembre en consolas, Rockstar Games reveló los detalles clave para que los fanáticos se preparen sin estrés y tengan todo listo en sus dispositivos PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Si eres de los que ya tiene su reserva lista o planea adquirirla en los próximos días, aquí te contamos lo que necesitas saber para no perder ni un segundo el día de lanzamiento.

¿Cuánto pesará el juego y cuándo inicia la descarga anticipada?

Una de las grandes revelaciones que se esperaba era el peso del juego y cómo se gestionará su almacenamiento en las consolas. Rockstar confirmó que el archivo de la descarga anticipada ocupará hasta 212 GB, dependiendo de la consola, por lo que será fundamental liberar espacio con antelación para comenzar la instalación lo antes posible.

Respecto a los horarios de inicio de la precarga digital, la compañía detalló un esquema diferenciado.

PlayStation 5: Comenzará el martes 10 de noviembre a la medianoche (00:00 horas) según la zona horaria local de cada jugador.

Comenzará el martes 10 de noviembre a la medianoche (00:00 horas) según la zona horaria local de cada jugador. Xbox Series X|S: Se habilitará a nivel global a las 00:00 horas (GMT) del martes 10 de noviembre, equivalente a las 21:00 horas del lunes 9 de noviembre en Chile.

Se habilitará a nivel global a las 00:00 horas (GMT) del martes 10 de noviembre, equivalente a las 21:00 horas del lunes 9 de noviembre en Chile. Formato físico con código: Las cajas con código para ambas consolas estarán disponibles en tiendas a partir del 12 de noviembre.

Junto con los datos técnicos, el estudio anunció que el mismo 19 de noviembre se liberará de forma gratuita en su sitio web oficial un póster de la portada de GTA VI y el mapa de Leonida, listos para descargar e imprimir.

Además, quienes prefieran una versión física de doble cara podrán adquirirla tiempo después en la Tienda de Rockstar por USD 0.99 (aproximadamente mil pesos chilenos), o recibirla gratis con cualquier otra compra en la tienda.

Por último, mientras llega la fecha de estreno, los jugadores pueden visitar la página oficial para revisar videos como la mirada extendida, explorar Vice City y sus alrededores, conocer los detalles de la Ultimate Edition y escuchar adelantos de las estaciones de radio junto con sencillos de Grand Theft Auto VI: The Album.