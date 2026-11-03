Diputada Ossandón y permanencia del ministro Rabat: Afirma que Kast “tiene que entender que a esta altura está afectando al sector completo”

La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, abordó este martes la crisis que atraviesa el Gobierno por la cuestionada rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Ossandón remarcó en CNN Prime que el presidente José Antonio Kast “tiene que entender que a esta altura nos está afectando a todos, al sector completo“.

#CNNPrime | Ximena Ossandón, diputada RN, por continuidad de Rabat: “El presidente tiene que entender que está afectado al sector completo (…) Todos estamos dando explicaciones” @tv_monica

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“Todos estamos dando explicaciones que no corresponden, porque se cometió un error político. Yo no quiero mezclar esto con la acusación constitucional. Aquí existe un error político y no se midieron las consecuencias“, sentenció.

En esa línea, sostuvo que “la responsabilidad política, los costos y todo eso, lo recibe el sector completo y a mí me parece bastante injusto“.

Si bien la parlamentaria señaló que comprende los argumentos por los que se concedieron las rebajas de condena y las explicaciones que dio el ministro de Justicia, Fernando Rabat, puntualizó que de todas formas fue “un error de impericia política”.

“En el fondo fue un error de impericia política, también propia de un gabinete que está conformado con muchas personas que no tienen la experticia política tampoco. Yo tengo entendido que tampoco se consensuó ni se preguntó a personas que sí tenían una experiencia política”, criticó.

Pese a que Ossandón valoró que el presidente esté asumiendo el costo político de la polémica, reiteró que existen indicadores de que “este costo político lo está rebasando a él y está llegando al sector completo”.

“Tal vez ayudaría a descomprimir”

Respecto a la salida del titular de Justicia, que piden algunos parlamentarios de RN también, indicó que “tal vez ayudaría a descomprimir”.

Pese a que señaló el espaldarazo que volvió a dar durante esta jornada el presidente Kast a Rabat, remarcó que aquello “a esta altura no está siendo viable. Entonces, nosotros también tenemos que ser realistas y por eso le dimos un tiempo”.

En ese sentido, alertó que incluso la polémica podría amenazar “la discusión del presupuesto de la nación; también se va a ver afectada por eso”. Es por ello que aseguró que “el presidente de la República va a tener que darle un doble clic a esta decisión y ver qué se puede hacer”.

#CNNPrime | Ximena Ossandón, diputada RN, por respaldo de Kast a Rabat: “El presidente va a tener que darle doble click a la decisión” @tv_monica 💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/VGXHgzNm0w — CNN Chile (@CNNChile) November 3, 2026

“Porque no puede ser que la agenda del Gobierno, una agenda que representa la urgencia de las personas, hoy día se esté viendo empañada y diría yo que prácticamente paralizada”, cuestionó.

Al ser consultada sobre si el mandatario está cometiendo un error al mantener a Rabat en sus filas, puntualizó que el “costo político está siendo tan alto, que me parece que el riesgo que estamos corriendo como sector hoy es diferente al de la semana pasada”.

“Estamos dando demasiadas explicaciones y yo creo que no va a ser parte de la solución si no empezamos a trabajar. Y si hay que hacer cambios, hay que hacer cambios“, planteó.

“El ministro Rabat ha sido muy buen ministro (…) pero si la agenda del Gobierno que representa las prioridades de la ciudadanía se va a ver afectada, insisto, el Presidente de la República le tiene que dar una segunda mirada al problema que estamos viviendo“, añadió.

Acusación constitucional y riesgo de descuelgues

La parlamentaria aseguró que votará en contra de la acusación constitucional que anunció la oposición, pero respaldó las declaraciones en las que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, sostuvo que será difícil evitar descuelgues oficialistas en el libelo contra Rabat.

“Yo creo que sí, va a ser difícil. Es cosa de ver las declaraciones de algunos parlamentarios a esta altura (…) Pero, al final, nadie puede demostrar, y yo creo que por eso se han demorado en presentarla, porque nadie puede demostrar fácilmente que aquí hay una transgresión a la Constitución”, precisó.

#CNNPrime | Ximena Ossandón, diputada RN, por AC contra Rabat: “Yo creo será difícil evitar descuelgues oficialistas” @tv_monica

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