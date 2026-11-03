La republicana Ashley Moody gana la carrera al Senado por Florida, según proyecta CNN

(CNN)- Los votantes de Florida enviarán de regreso a Washington a la senadora republicana Ashley Moody, proyecta el equipo de proyecciones electorales de CNN.
Moody derrotó a la representante estatal Angie Nixon, quien se describe como socialista democrática y cuya campaña movilizó a votantes progresistas y negros, pero resultó ser demasiado liberal en un estado cada vez más conservador.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, nombró a Moody senadora el año pasado para reemplazar a Marco Rubio, quien renunció al escaño poco después de ser confirmado como secretario de Estado del presidente Donald Trump.
Moody ejercerá durante los dos años restantes del mandato de Rubio y tendrá que volver a presentarse a la reelección en 2028. Es la primera vez en cuatro décadas que Florida vota para enviar a una mujer al Senado.
¿Quién es Ashley Moody?
Moody se desempeñó anteriormente como fiscal general de Florida y en el Senado se ha posicionado como una firme aliada de Trump. Se negó a debatir con Nixon, evitó en gran medida a los medios de comunicación y mantuvo una presencia limitada durante la campaña. Sin embargo, su cautelosa campaña finalmente logró la victoria en un estado donde hay 1,5 millones más de republicanos registrados que de demócratas.
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