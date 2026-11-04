Demócratas arrebatan a los republicanos la Cámara de Representantes, según proyecciones

La oposición demócrata arrebató este martes a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News, lo que le permitirá ejercer de contrapeso a la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A partir de los votos escrutados y otras variables, NBC proyecta que los demócratas obtendrán 244 escaños en la Cámara Baja, una holgada mayoría por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

CNN, que no ofrece una estimación del reparto de escaños, también proyectó una clara victoria de la oposición en esa cámara.

Las elecciones de medio mandato de este martes sirven para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y cerca de un tercio del Senado, además de numerosos cargos estatales y locales.

La composición de la Cámara Baja antes de los comicios era de 219 republicanos, 214 demócratas y dos vacantes, por lo que la oposición necesitaba sumar cuatro escaños netos para alcanzar la mayoría.

Entre los distritos que los demócratas habrían arrebatado a los republicanos figuran el 11 de Carolina del Norte, el 8 de Pensilvania, el 7 de Nueva Jersey y el 6 de Kentucky.

La victoria demócrata abre el camino para que el líder del partido en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, se convierta en el primer presidente afroamericano de la Cámara de Representantes.

Estos comicios se han interpretado como un referéndum sobre la gestión de Trump, cuya popularidad se ha visto lastrada por el elevado coste de la vida, el precio de la gasolina y los efectos de la guerra de Irán y de los aranceles. EFE