Mujeres demócratas en Texas, Ohio y Carolina del Sur hacen historia y otros destacados hitos

Se proyecta que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes, lo que sitúa a Hakeem Jeffries en camino a convertirse en el primer presidente de la Cámara de origen afroestadounidense; no obstante, primero deberá asegurar el cargo mediante una votación en el pleno una vez que se instale el nuevo Congreso.
Otros candidatos también están haciendo historia esta noche:
- Se proyecta que Amy Acton se convierta en la primera mujer elegida gobernadora de Ohio. Acton es exdirectora del Departamento de Salud de Ohio, ayudó a liderar la respuesta del estado ante la pandemia y nunca antes había ocupado un cargo de elección popular. Ohio no ha elegido a un gobernador demócrata en dos décadas, pero Acton hizo campaña como moderada, distanciándose de otros demócratas en varios temas.
- Se proyecta que Gina Hinojosa se convierta en la primera gobernadora hispana de Texas, desplazando al gobernador republicano Greg Abbott, quien ocupó el cargo durante casi 12 años. Ambos candidatos chocaron en temas culturales, incluido el aborto, durante la campaña.
- Se proyecta que Annie Andrews se convierta en la primera mujer elegida para representar a Carolina del Sur en el Senado de EE.UU. Derrotó a la senadora Darline Graham y arrebató un escaño que los republicanos habían mantenido durante casi tres décadas. Andrews, pediatra y madre de tres hijos, trabajó durante 15 años en la Universidad Médica de Carolina del Sur.
- Se proyecta que Xavier Becerra se convierta en el primer gobernador latino electo de California. El primer y único gobernador hispano hasta la fecha, Romualdo Pacheco, ocupó el cargo durante 10 meses en 1875 tras la renuncia del gobernador Newton Booth, según la Asociación Nacional de Gobernadores. Pacheco también fue el primer miembro hispano de la Cámara de Representantes con plenos derechos de voto.
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