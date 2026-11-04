Mujeres demócratas en Texas, Ohio y Carolina del Sur hacen historia y otros destacados hitos

Se proyecta que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes, lo que sitúa a Hakeem Jeffries en camino a convertirse en el primer presidente de la Cámara de origen afroestadounidense; no obstante, primero deberá asegurar el cargo mediante una votación en el pleno una vez que se instale el nuevo Congreso.

Otros candidatos también están haciendo historia esta noche: