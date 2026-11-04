¿Qué puede esperar el demócrata Hakeem Jeffries como presidente de la Cámara de Representantes?

Se espera que el líder demócrata Hakeem Jeffries se convierta en el próximo presidente de la Cámara de Representantes —el primer hombre negro en ocupar el cargo—, cuando su partido asuma el control de la cámara en la próxima legislatura con un grupo de legisladores más numeroso del que tuvieron sus dos predecesores.
Contar con la mayoría conlleva algunos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta:
- Los demócratas controlarán la agenda legislativa y tendrán facultad para emitir citaciones en sus comisiones de supervisión, mientras se preparan para iniciar investigaciones sobre el presidente Donald Trump.
- Aunque aún no se ha determinado el número final de demócratas en la Cámara, una mayoría más amplia también implicará que Jeffries deberá afrontar divisiones internas en su partido, ante la incorporación al Congreso de miembros más progresistas y socialistas democráticos, junto con legisladores moderados provenientes de zonas más conservadoras del país.
- El nuevo Congreso también marcará el inicio de la etapa de Trump como “pato cojo”, expresión que suele referirse a un político durante el período posterior a la elección de su sucesor, pero anterior a la toma de posesión de este. El político saliente conserva formalmente el poder, pero ya no está realmente sujeto a la rendición de cuentas ante los votantes.
“La vida ha cambiado radicalmente para todos dentro de la Casa Blanca”, dijo Kaitlan Collins, de CNN. “Porque saben que esto supondrá citaciones, investigaciones y labores de supervisión en las que los demócratas ya se han centrado y que han anunciado que llevarán a cabo, empezando por la guerra con Irán”.
El presidente Donald Trump ya vivió una situación similar durante su primer mandato, pero esta vez el escenario será distinto.
“El presidente ya se hace llamar ‘Sr. Veto’. Hemos sabido que la Casa Blanca no cumplirá con las citaciones del Congreso como lo hizo anteriormente. Por lo tanto, Washington será muy diferente después de esta noche”, añadió Collins.
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