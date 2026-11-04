Los demócratas ganarán el control del Congreso aprovechando la histórica impopularidad de Trump

Los demócratas tomarán el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato con una contundente e histórica victoria, proyecta la Mesa de Decisión de CNN.

Los demócratas aprovecharon la histórica impopularidad del presidente Donald Trump para lograr una gran victoria y obtener un poder significativo con el que poner freno a Trump y a su administración, que hasta ahora habían actuado sin restricciones durante los dos últimos años de su presidencia.

Para obtener las mayorías, los demócratas arrasaron incluso en territorios marcadamente republicanos y ganaron contiendas que no habían favorecido al Partido Demócrata en décadas. Eso incluyó ganar un escaño del Senado en Carolina del Sur, donde Trump venció por 18 puntos en 2024, y otro en Texas, que no había votado por un demócrata para un cargo estatal desde 1994, e incluso abrirse paso en Kansas, que no ha elegido a un senador demócrata desde 1932.

El cambio de control del Congreso culmina 22 meses vertiginosos. Durante ese período, Trump llegó al poder como una bola de demolición y acaparó facultades ejecutivas con la aquiescencia del Congreso controlado por los republicanos y de muchas instituciones. Y termina con los republicanos sufriendo una gran derrota en las elecciones de mitad de mandato.

Solo dos veces en los últimos 50 años había cambiado el control de ambas cámaras en el mismo ciclo electoral.

Los principales responsables parecen ser la inflación, los aranceles de Trump, la guerra con Irán y la preocupación de los votantes por la conducta y el enriquecimiento personal de Trump.

La Encuesta a Votantes de CNN muestra actualmente que más de 6 de cada 10 votantes desaprobaban a Trump, y que más de la mitad lo desaprobaban enérgicamente. Dos tercios dijeron que sus políticas habían empeorado la economía.

La victoria de los demócratas en la Cámara de Representantes era ampliamente esperada, dado que solo necesitaban obtener un saldo neto de tres escaños para conseguirla y que el partido del presidente suele perder escaños en las elecciones de mitad de mandato.

Pero la capacidad de los demócratas para arrebatar el control del Senado culmina unas elecciones extraordinarias. Para lograrlo, tuvieron que ganar varios escaños en estados donde Trump se había impuesto por dos dígitos en 2024. Finalmente ganaron en Carolina del Sur, Texas, Ohio, Kansas y Iowa.

La magnitud exacta de las mayorías demócratas aún está por determinarse mientras se contabilizan los resultados electorales definitivos. Pero los demócratas parecen encaminados a contar con cierto margen de maniobra en ambas cámaras. Y tanto el poder de veto de Trump como el umbral de 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes en el Senado significan que es muy poco probable que puedan sacar adelante gran parte de su agenda preferida.

Pero controlar las cámaras sí otorga a los demócratas más poder para investigar lo que consideren oportuno y les confiere la facultad de emitir citaciones en esas investigaciones. Mientras tanto, controlar el Senado significa que los demócratas pueden frenar las nominaciones judiciales de Trump, incluso si se produce una vacante en la Corte Suprema.