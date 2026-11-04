Trump dice que los republicanos habrían ganado “de manera aplastante” si él hubiera sido candidato

El presidente Donald Trump se pronunció por primera vez mientras llegaban los resultados de la noche electoral. Presentó la jornada como un referéndum en el que él no participaba y no mencionó a ninguno de los candidatos que respaldó.

“¡Yo no estaba en la boleta y, si lo hubiera estado, habríamos ganado DE MANERA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió en una publicación en Truth Social.

Varios de los candidatos elegidos personalmente por Trump enfrentan dificultades en las elecciones intermedias y muchos no han ganado. Más temprano este martes, un funcionario de la Casa Blanca los responsabilizó a ellos, y no al presidente.

“El presidente Trump hizo un mejor trabajo para promover a muchos de los candidatos que figuraban en la boleta que los propios candidatos”, dijo el funcionario a CNN.