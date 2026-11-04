Un escenario peor que una pesadilla para los republicanos de Texas

Antes de las elecciones intermedias, muchos republicanos de Texas imaginaban que el peor escenario posible sería que Ken Paxton perdiera la contienda por el Senado de Estados Unidos frente a James Talarico. Pero, a medida que avanza la noche, empiezan a contemplar un escenario en el que pierden la mayoría de los cargos estatales e incluso el control de la legislatura de Texas.

“Impactante. El peor escenario posible”, dijo Brendan Steinhauser, estratega político republicano de larga trayectoria en Texas. Añadió que los republicanos podrían perder tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Texas, algo que nadie habría imaginado antes de la jornada electoral.

Matt Mackowiak, director de comunicaciones de la campaña del senador John Cornyn, publicó en redes sociales: “El fin de Texas tal como lo conocemos”.

Añadió: “Fue un año pésimo para presentar al peor candidato de la historia al frente de la boleta electoral, quien además llevó a cabo la peor campaña en Texas de la era moderna”.

Otro veterano consultor político republicano lo resumió así: “Una ola demócrata gigante. Azul, azul, azul”.