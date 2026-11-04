Quién es Byron Donalds, el republicano que se convertirá en el primer gobernador negro de Florida

Editor’s note: Nota del editor: este artículo se publicó originalmente el 19 de agosto y ha sido actualizada.

La contienda electoral por la gobernación de Florida quedó definida este martes, según proyecciones de CNN, en favor del Partido Republicano y su candidato Byron Donalds, quien se convertirá en el primer gobernador negro del estado.

Donalds derrotó a David Jolly, un excongresista republicano que se convirtió en demócrata el año pasado e intentó atraer a los votantes como un centrista pragmático. Sin embargo, Donalds se impuso a Jolly gracias a una considerable ventaja en gastos de campaña y demostró que Florida sigue siendo un bastión republicano.

La victoria del republicano pone a un estrecho aliado de Donald Trump al frente del estado que el presidente adoptó como hogar durante los dos últimos años de su presidencia, y más allá. Trump respaldó a Donalds al principio de la contienda, lo que influyó significativamente en las primarias republicanas en Florida. Donalds había ganado en agosto la contienda entre cuatro candidatos por la nominación con un amplio margen.

Donalds se presentó como el candidato del rechazo al actual liderazgo de Ron DeSantis en Florida. El gobernador, quien no fue candidato ya que alcanzó el límite de dos mandatos, se negó a respaldar a un aspirante y pasó buena parte de las primarias cuestionando los méritos de sus posibles sucesores.

Sin embargo, Donalds salió adelante con un apoyo mucho más contundente a nivel estatal y nacional: el del presidente de Estados Unidos. Trump respaldó a Donalds en 2025, quien hizo campaña rumbo a las primarias del martes durante más de un año.

Pese a las diferencias con DeSantis, Donalds elogió al actual gobernador y al exgobernador Rick Scott, que ahora es senador, por haber construido lo que él denominó “una base sólida” en Florida.

“Esta noche dejamos de lado nuestras diferencias”, dijo Donalds en agosto tras ganar la nominación. “Somos un Partido Republicano unido”.

Donalds centró su campaña en reformas a los impuestos sobre la propiedad, regulaciones para los centros de datos y una estrecha alineación con el Gobierno de Trump.

El candidato republicano llegó a la elección general por la gobernación de Florida con enormes ventajas en la recaudación de fondos (más de US$ 100 millones durante las primarias) y en el electorado en general, con 1,5 millones más de republicanos registrados que de demócratas en el estado.

Donalds tiene además amplia experiencia como congresista; hoy transcurre su tercer mandato como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Creció en Brooklyn, Nueva York, pero estudió en la Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo la licenciatura en finanzas y marketing. Después, trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros en el suroeste de Florida, región que representa en el Congreso por el distrito 19.

“Está comprometido a representar los valores conservadores del distrito congresional número 19 de Florida en la ciudad de Washington para garantizar una Florida más fuerte y una nación más fuerte”, dice la biografía de Donalds en su página web como congresista.

Previo a sus mandatos en el Congreso federal, Donalds fue electo como parte de la Cámara de Representantes de Florida en 2016, donde se centró en “asuntos de las personas mayores, la reforma de la justicia penal y en garantizar que cada niño tenga acceso a una educación de primer nivel”.

Donalds vive en Naples, Florida, junto a su esposa, Erika, con quien tiene tres hijos.