Byron Donalds hace historia al convertirse en el primer gobernador afroamericano de Florida

(CNN)- El representante republicano Byron Donalds será el próximo gobernador de Florida, según proyecta el equipo de proyecciones electorales de CNN, y hará historia como el primer líder negro del estado.

Donalds derrotó a David Jolly, un excongresista republicano que se convirtió en demócrata el año pasado e intentó atraer a los votantes como un centrista pragmático. Sin embargo, Donalds venció a Jolly gracias a una considerable ventaja en gastos de campaña y demostró que Florida sigue siendo un bastión republicano.

La victoria de Donalds pone a un estrecho aliado de Donald Trump al frente del estado que el presidente adoptó como hogar durante los dos últimos años de su presidencia, y más allá. Trump respaldó a Donalds al principio de la contienda, lo que influyó significativamente en las primarias republicanas del estado del Sol. Donalds ganó en agosto la contienda entre cuatro candidatos por la nominación con un amplio margen.

Aunque Donalds eliminó de su sitio web algunas menciones al presidente a finales del verano —lo que provocó un tajante mensaje público de Trump en las redes sociales—, ambos hicieron campaña juntos durante las últimas semanas, en un momento en que Jolly parecía estar a una distancia alcanzable.

Donalds sucederá al gobernador republicano Ron DeSantis, quien alcanzó su límite de dos mandatos y se negó a respaldar a un sucesor en las primarias. Ambos se distanciaron después de que Donalds respaldara a Trump en lugar de DeSantis en las primarias presidenciales republicanas de 2024.