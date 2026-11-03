Elecciones de medio mandato en Estados Unidos: Primeros resultados favorecen a los Demócratas

(EFE)- Los primeros resultados de las elecciones de medio mandato celebradas este martes en Estados Unidos apuntan a una mejora del desempeño de la oposición demócrata en ambas cámaras del Congreso respecto a los comicios de 2024.

Aunque el escrutinio se encuentra todavía en una fase muy temprana, los recuentos en los primeros estados del este del país en cerrar los colegios electorales sugieren avances para los demócratas.

Las primeras proyecciones de los medios indican que los demócratas retienen el escaño del senador Jon Ossoff por Georgia, una condición necesaria para arrebatar a los republicanos la mayoría de la Cámara Alta.

También conservaron su escaño en el Senado por Virginia, un resultado que las encuestas ya daban por hecho.

Para alcanzar la mayoría, los demócratas necesitan además retener su escaño por Míchigan y ganar en cuatro estados cuyos escaños están actualmente en manos republicanas.

En la Cámara de Representantes, que renueva la totalidad de sus 435 escaños, los demócratas encabezan el recuento en 18 distritos actualmente representados por republicanos, mientras que estos últimos solo llevan ventaja en dos distritos en manos demócratas.

Las encuestas previas a las elecciones apuntaban a una ola demócrata impulsada por el descontento con la gestión del presidente Donald Trump.