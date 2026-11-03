Matthei y rebaja de penas: “Se ha transformado en algo que puede significar el fin de este Gobierno”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, volvió a apuntar sus dardos contra el Gobierno de José Antonio Kast y su gestión ante la polémica por la rebaja de penas a 56 pederastas.

Matthei ha cuestionado previamente la permanencia de Rabat en el Ejecutivo, al igual que el respaldo que le da el presidente Kast a su figura, lo que —según aseguró en CNN Chile— denota una “preocupante falta de criterio”.

Este espaldarazo fue reiterado por el mandatario durante su gira por Europa, en la que sostuvo que “la responsabilidad política la asumí yo, porque soy el presidente de la República”.

La exalcaldesa de Providencia se refirió a la crisis que atraviesa el Ministerio de Justicia en conversación con Radio Pauta, donde advirtió que la polémica podría “significar el fin del Gobierno”.

“De verdad no entiendo cómo un tema que era complejo, pero solucionable, se ha ido transformando en algo que puede efectivamente significar el fin de este Gobierno“, criticó.

Sobre las declaraciones de Kast desde Italia, Matthei cuestionó: “Cuando el presidente dice que él asume la responsabilidad política, ¿qué es eso? ¿Él en realidad supo? Pero han dicho que no sabía”.

En esa línea, remarcó que para ella asumir la responsabilidad “es irse”. “Entonces, no me vengan a decir que el presidente está asumiendo una responsabilidad política cuando va a seguir ahí”, arremetió.