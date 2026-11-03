Encuesta en Estados Unidos: 62% de los votantes rechaza las acciones militares contra Irán y Trump registra 62% de desaprobación

(EFE) – El 62% de los votantes en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos están en contra de las acciones militares contra Irán, mientras que el 77% de los republicanos están a favor, según una encuesta a pie de urna realizada este martes por la cadena NBC.

Este estudio muestra que el 43% de los votantes ven en los comicios una oportunidad para expresar su oposición contra el presidente Donald Trump, quien obtiene una desaprobación del 62%.

Además, el 75% dijo que la economía del país se encuentra en un mal estado, algo que el 65% atribuye directamente a la gestión del presidente y el 44% afirmó que la situación financiera es peor que hace dos años, cuando Trump regresó al poder tras el mandato de Joe Biden, mientras que solo el 18% dice que está mejor.

La desaprobación del presidente sube en estados clave con respecto a 2018, cuando se celebraron elecciones intermedias durante el primer mandato: asciende 13 puntos en Georgia; seis puntos en Míchigan; 10 puntos en Ohio y ocho en Texas.

En esta cita electoral, el porcentaje de latinos que se identifican como demócratas aumentó al 43%, frente al 39% que este estudio reflejó en 2024.

Las opiniones desfavorables se extienden a las dos formaciones políticas principales, con el 54% de los votantes expresando una opinión desfavorable del Partido Demócrata y un 59% contra el Partido Republicano.

Entre los temas más importantes para los electores se encuentran el precio de la gasolina y el diésel (el 87% está algo o muy preocupado), el de los alimentos y productos básicos (el 88%), los servicios públicos (el 86%) y la atención médica (el 85%).