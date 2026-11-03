Metro suspende servicio en parte de la Línea 2 por emergencia médica

La noche de este martes, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 2 debido a una emergencia médica.

En sus redes sociales, detallaron que el servicio solamente está disponible entre Vespucio Norte a Cerro Blanco y de Los Héroes a Hospital El Pino.

En concreto, las estaciones de la Línea 2 que están cerradas son: Patronato, Puente Cal y Canto L2 (combinación suspendida) y Santa Ana L2 (combinación suspendida).

“El restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora. Estaremos actualizando la información”, detallaron en redes sociales.

19:54 hrs. Las siguientes estaciones de #L2 se encuentran cerradas por emergencia médica: ❌Patronato

❌Puente Cal y Canto L2 (combinación suspendida)

❌Santa Ana L2 (combinación suspendida) — Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 3, 2026

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