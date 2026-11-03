Exministra Vallejo cuestiona a Kast por respaldo a Rabat: “Su ministro lleva dos semanas sin hacer nada para reparar el daño a las víctimas”

La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó al presidente José Antonio Kast luego de reafirmar su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras las 56 rebajas de condena a condenados por delitos sexuales a menores y desafiar a la oposición por llevar adelante la acusación constitucional en su contra.

En una publicación a través de X, la exsecretaria de Estado apuntó a la falta de medidas concretas hacia los afectados luego de la polémica por la liberación de condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

“Le recuerdo, Presidente, que su ministro de Justicia lleva dos semanas sin hacer nada por reparar el daño que le ha causado a las víctimas de abuso sexual infantil, después de liberar a sus agresores”, sostuvo Vallejo.

“Dos semanas sin asumir su responsabilidad política y echándole la culpa al empedrado, o lisa y llanamente, mintiendo“, añadió.

Asimismo, la exvocera criticó el despliegue del jefe de Estado para proteger a su equipo directivo con la contingencia social y laboral del país.

“Si usted, Presidente, pusiera tan solo una décima parte de la energía que usa para defender a sus amigos, en proteger a los chilenos que hoy están sin empleo o con salarios que no alcanzan a llegar a fin de mes”, afirmó.

Bajo esta línea, cuestionó la agenda económica impulsada por la actual administración, apuntando al alza de los combustibles, las medidas sobre los deudores del CAE (Crédito con Garantía Estatal) y las modificaciones tributarias, concluyendo que “si usara la mitad de la energía en reparar el daño previsional que las AFP le generaron a millones de compatriotas, quizás el país estaría mejor“.

“Quizás alguien podría creer que es menos indolente de lo que parece“, concluyó.