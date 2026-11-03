Pablo Longueira advierte a diputados UDI por acusación constitucional contra ministro Rabat 

Esta tarde, Pablo Longueira, histórico dirigente de la UDI, abordó la polémica que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales, y marcó una distinción entre la responsabilidad política del secretario de Estado y los argumentos jurídicos para impulsar una acusación constitucional en su contra.

A través de un comunicado, Longueira fue categórico al sostener que Rabat incurrió en un “grave error político” al dictar los decretos y que, por ello, “corresponde que asuma dicha responsabilidad”.

Sin embargo, el exministro estableció un límite frente al líbelo acusatorio impulsado por la oposición y apuntó directamente contra los parlamentarios de su colectividad, señalando que pueden tener libertad para cuestionar la actuación de Rabat, pero no para dar un espaldarazo a una acusación constitucional.

“Los diputados UDI podrán tener libertad para considerar o no un error político la actuación del ministro, solicitar o no al Pdte. su renuncia, pero no para votar favorablemente una acusación constitucional“, argumentó.

En esa línea, el también exdiputado explicó que la acción constitucional no tendría fundamentos jurídicos, apuntando a que “distintos juristas de diversos signos políticos, unidos a las resoluciones mayoritarias de la Corte Suprema, han dejado claro que no ha existido ningún acto del Ministro que infrinja la Constitución o la ley”.

Por ello, llamó a los parlamentarios a no votar a favor de una acusación y, además, cuestionó que este mecanismo se utilice como herramienta de disputa política y no como instrumento de carácter constitucional.

“No podemos seguir normalizando la AC como un instrumento político y no jurídico“, comentó el también excandidato presidencial a través de una declaración pública.

“Nosotros no podemos actuar de la misma forma que la izquierda y menos colaborarle a debilitar nuestra institucionalidad”, finalizó.