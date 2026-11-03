“No he recibido ninguna presión”: Diputado Teao aborda llamado del presidente Kast en medio de crisis por rebajas de penas

En medio de la controversia por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales, el presidente José Antonio Kast llamó al diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), uno de los parlamentarios oficialistas que han cuestionado la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En conversación con Hoy es Noticia, Teao confirmó que recibió el llamado del mandatario durante la jornada del lunes. Sin embargo, explicó que la conversación no pudo desarrollarse por completo debido a la agenda del jefe de Estado.

“El día de ayer pude hablar con el presidente justamente sobre el tema que nos atañe con respecto a esta situación. (…) No terminó la conversación porque, lamentablemente, por una cosa horaria, el presidente tenía un compromiso y tuvimos que cortarla a la mitad”, añadió.

#HoyEsNoticiaCNN | Hotuiti Teao, diputado independiente- UDI, por llamado con Kast: “No terminó la conversación por una cosa horaria. El presidente Kast tenía un compromiso. Hasta el día de hoy sigo esperando que me llame” @matiburgos

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En esa línea, el representante del distrito 7 aseguró que continúa a la espera de que Kast retome el contacto para conocer las medidas que adoptará el Gobierno de cara a la controversia.

“Yo siempre y desde un principio lo dije: no estaba de acuerdo con que no se llegaran hasta las últimas instancias para poder evitar una rebaja de condena a estos abusadores de menores“, agregó.

Teao descartó presiones

Al consultarle sobre si sintió que el llamado del presidente tenía como objetivo presionarlo frente a la crisis, el diputado descartó esa posibilidad y valoró la instancia de diálogo con el mandatario.

“No, no he recibido ninguna presión y espero terminar mi conversación con el presidente cuando me pueda llamar, porque obviamente las diferencias horarias no nos han permitido tener una conversación fluida”, afirmó.

#HoyEsNoticiaCNN | Hotuiti Teao, diputado independiente- UDI, por rebaja de codenas: “No he recibido ninguna presión y espero terminar mi conversación con el presidente” @matiburgos

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Además, destacó que ha podido plantearle directamente sus diferencias al jefe de Estado, pese a pertenecer al oficialismo.

“Valoro que pueda escuchar a un diputado con diferencias políticas en este caso y, obviamente, con convicciones totalmente centradas en la niñez, en la familia y la protección de las víctimas”, comentó.

El parlamentario también cuestionó que no se agotaran todas las herramientas jurídicas disponibles para oponerse a las rebajas de condenas y manifestó su preocupación por la falta de respuestas sobre las medidas que se implementarán para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

“Queremos saber cuáles van a ser las medidas para revocar estos decretos o todas las instancias necesarias para que algo así nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país”, señaló.