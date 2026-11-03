“Desconexión permanente”, “de una superficialidad” y más: Oposición critica a ministra Wulf por idea de “Thanksgiving chileno”

Luego de que la influencer Catalina Schaerer, conocida como “Mamá sin caos”, publicara en sus redes sociales un video de una reunión liderada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, con motivo del Día del Encuentro Familiar, en donde la propia Wulf lo compara con el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, la oposición cuestionó esta cita.

En el registro —que fue eliminado posteriormente, a petición del Ministerio de Desarrollo Social, según la creadora de contenido—, la creadora de contenido planteaba a la secretaria de Estado que las familias participarán del encuentro convocado para el 8 de noviembre y “lo van a pasar bien, pero el lunes se van a enfrentar a problemas súper reales: endeudamiento, inseguridad, falta de redes de apoyo”.

“¿Cómo ustedes, como ministerio, cómo linkean este encuentro familiar con ese reconocimiento de necesidades para la crianza y el cuidado?”, preguntó Schaerer.

La secretaria de Estado argumentó que “el concepto ha sido que puedan encontrarse familiarmente, como una suerte de Thanksgiving chileno (Día de Acción de Gracias), como encontrarse, pasarlo bien, en torno a la naturaleza, algo simple, no que se instale una lógica de consumo”.

Críticas de la oposición

Luego de esta cita y los dichos, la diputada Lorena Fries (FA) aseguró que les parece “de una superficialidad, de una liviandad (…) que lo único que puedo pensar es que es un gobierno esquizofrénico”.

“El Día de la Familia no es una prioridad. Lo que es prioridad es preocuparse de las familias chilenas, de lo mal que lo están pasando, de la angustia que tienen muchas madres porque esos violadores y abusadores están en la calle, o de las familias que han perdido a seres queridos y hoy día ven que los criminales de lesa humanidad se pasean por las calles”, agregó.

Además, la parlamentaria Andrea Macías (PS), afirmó que “este es un gobierno de titulares. Es un gobierno que en su actuar manifiesta una desconexión permanente con lo que viven las familias de Chile. Y sobre todo cuando hablamos de la familia”.

Por otro lado, el diputado Juan Santana (PS) arremetió contra esta situación en su perfil de X que “mientras le hablaban de posnatal, sala cuna y familias sin redes de apoyo, la ministra Wulf respondió que el Día del Encuentro Familiar es como un Thanksgiving chileno. Las familias piden sala cuna y el gobierno les ofrece importar una fiesta que ni siquiera es nuestra. La sala cuna universal está en la Cámara esperando, ministra”.