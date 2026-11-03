Oposición rechaza emplazamiento de Kast por AC: “El presidente no nos va a pautear desde el extranjero” y “no vamos a caer en esta provocación”

La oposición cuestionó el emplazamiento que realizó el presidente José Antonio Kast al sector para que ingrese y tramite la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por la rebaja de penas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Desde su gira por Europa, Kast abordó la crisis que vive el Ministerio de Justicia y apuntó contra la oposición por el libelo que se anunció contra el secretario de Estado.

“Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho, ¿por qué? Que la presenten y que se vote, si es que lo estiman pertinente, pero creemos que antes deberíamos avanzar en las modificaciones de las leyes, si no, que presenten la acusación mañana”, criticó.

En ese sentido, cuestionó que en dicho sector han “anunciado todos los días” la acusación constitucional, y agregó que “cada día le falta un antecedente más, y cada día reconocen más personas que aquí no ha habido una infracción al derecho ni a la Constitución”.

“No vamos a caer en esta provocación del presidente Kast“

Las bancadas de partidos de la oposición se reunieron de emergencia durante la tarde de esta jornada tras las declaraciones del líder del Partido Republicano desde Italia.

Tras el encuentro, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, advirtió que el mandatario “no nos va a pautear desde el extranjero” y sostuvo que no caerán en “provocaciones”.

“Como partidos y bancadas de oposición queremos decir con claridad que el presidente José Antonio Kast no nos va a pautear desde el extranjero. Le pedimos al presidente que no esté preocupado por la oposición, que se preocupe y ocupe de las víctimas”, emplazó.

“Como oposición, no vamos a pisar el palito, no vamos a caer en esta provocación del presidente Kast. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando en la acusación constitucional para exigir la responsabilidad política, jurídica y administrativa del ministro de Justicia, Fernando Rabat”, añadió.

Además, reveló que sostuvieron una reunión con sus equipos jurídicos y confirmó que tienen “la certeza y tranquilidad” de que el libelo está “avanzando a paso firme”. Al igual que sostuvo que no tienen ninguna duda de que contarán “con los votos necesarios” para llevarla adelante.

Explicó asimismo que “el día jueves vamos a sostener una segunda reunión, apoyados además por otros constitucionalistas de los distintos partidos de oposición, y se va a anunciar el día, la hora y la fecha en que se va a presentar la acusación constitucional“.

“No le tenemos miedo a enfrentar la votación en la sala de la Cámara de Diputados, porque en los próximos días, cuando presentemos esta acusación constitucional, vamos a tener dos caminos: vamos a estar quienes nos ponemos del lado de las víctimas (…) y van a estar quienes se pongan del lado de los victimarios, que son abusadores o violadores, y que en este caso particular sigue defendiendo el gobierno”, aseveró.

Otra de las parlamentarias que respondió al emplazamiento de Kast fue la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans: “Que pierda cuidado el presidente, que siga paseando nomás por Europa, porque nosotros nos tomamos en serio y con responsabilidad la pega que requiere no solo la acusación constitucional, sino que también la protección de las víctimas”.

Yeomans explicó que la oposición continúa, de acuerdo con el itinerario, con la presentación del libelo, y que el jueves sostendrán una reunión con abogados constitucionalistas para trabajar en ello.

“Nuestros equipos también han estado trabajando en los argumentos, porque efectivamente ese trabajo no ha cesado; al contrario, lo hemos hecho con mucha exhaustividad, pensando con responsabilidad, porque este es un trabajo serio”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que “no nos va a venir a pautear el presidente de la República, además desde un paseo en Europa, juntándose con su amiguito, poniendo eso en relevancia en vez de proteger a las víctimas”.

“Es francamente insólito que el presidente se tome esos minutos para darnos un mensaje a nosotros, cuando debiera estar en la agenda principal del presidente de la República la protección de las víctimas y arreglar la embarrada que cometieron desde el Ministerio de Justicia”, arremetió.

Así las cosas, la parlamentaria aseguró que el líder del Partido Republicano se ve “nervioso” y calificó de “exabrupto” el llamado que hizo a la oposición por la acusación constitucional.

Con ello, la oposición desestimó las declaraciones del presidente y ratificó que continuará con la redacción de la acusación constitucional.