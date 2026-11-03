Ministerio Público pide 22 años de prisión para Jorge Valdivia por delitos sexuales

Penas que superan los 22 años de presidio en total pidió la Fiscalía Metropolitana Oriente contra el exjugador de Colo Colo y la Selección Chilena, Jorge Valdivia.

Esto en el marco de la acusación que el Ministerio Público ingresó en contra del exfutbolista por presuntos delitos sexuales. Según consignó Meganoticias en el escrito se piden 12 años por uno de los delitos sexuales imputados y 10 por el otro: uno de violación y otro de abuso sexual.

Entre los testigos que la Fiscalía pretende llevar a juicio está la exdiputada Maite Orsini, quien era pareja de Valdivia al momento de los hechos investigados.

Recordemos que sobre Valdivia pesan dos denuncias, una del 20 de octubre correspondiente a una mujer tatuadora y una previa del 18 del mismo mes, que se conoció dos días después de que el exseleccionado fuese formalizado.