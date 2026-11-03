Elecciones de medio mandato en Estados Unidos: ¿Qué podría pasar si los demócratas obtienen el control del Congreso?

Si los demócratas logran obtener el control de la Cámara de Representantes, del Senado o de ambas cámaras, cambiarán el equilibrio de poder en Washington durante la etapa final del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Hay algunas áreas en las que este poder será más evidente.

Supervisión: los demócratas contarían con nuevas y poderosas herramientas para investigar al Gobierno de Trump.

los demócratas contarían con nuevas y poderosas herramientas para investigar al Gobierno de Trump. Gasto: tendrían voz en las decisiones sobre cómo se utilizan los fondos de los contribuyentes y también podrían recibir el mandato de revertir algunos de los cambios impuestos por Trump.

tendrían voz en las decisiones sobre cómo se utilizan los fondos de los contribuyentes y también podrían recibir el mandato de revertir algunos de los cambios impuestos por Trump. Prioridades: los demócratas también podrían aprobar proyectos de ley partidistas para dejar claras sus prioridades en asuntos como la guerra con Irán, los aranceles, la inmigración y las elecciones.

El representante Hakeem Jeffries, quien asumiría como presidente de la Cámara de Representantes si los demócratas obtienen el control de esa institución, ha señalado tres objetivos inmediatos:

Poner fin a la guerra para reducir los precios de la energía.

para reducir los precios de la energía. Revertir los recortes a Medicaid incluidos en el proyecto de ley republicano de recortes de impuestos y gastos, y renovar los subsidios ampliados a las primas de Obamacare para hacer frente a los costos de la atención médica.

incluidos en el proyecto de ley republicano de recortes de impuestos y gastos, y para hacer frente a los costos de la atención médica. Derogar los aranceles de Trump para reducir el costo de los bienes.

Se esperan vetos. El grupo parlamentario demócrata tendría límites en cuanto a lo que podría lograr. Mantener la unidad y la determinación también requeriría trabajo, especialmente porque Trump podría no estar dispuesto a colaborar con ellos para garantizar el funcionamiento del Gobierno. La amenaza de interrupciones del financiamiento, más conocidas como cierres del Gobierno, podría convertirse en un tema recurrente.

“Lo que sucede es que yo veto todo y luego los demócratas vienen y quieren llegar a un acuerdo”, dijo Trump la semana pasada al referirse a la posibilidad de trabajar con un Congreso de mayoría demócrata.

Se necesitan 67 votos en el Senado para anular un veto presidencial, un umbral más alto que los 60 votos requeridos para aprobar legislación de importancia.

También podrían surgir oportunidades para avanzar mediante acuerdos bipartidistas. Durante el primer mandato de Trump, después de que los republicanos perdieran el control de la Cámara de Representantes, el presidente trabajó con los demócratas para aprobar la Ley First Step, una legislación clave de reforma del sistema de sentencias penales.