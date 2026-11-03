Ueno Bank: Tensión e incertidumbre en Paraguay tras intervención a banco con casi 3 millones de clientes

Los ahorristas de Ueno bank de Paraguay se debatían este martes entre la tensión y la incertidumbre por no poder acceder a su dinero, después de que el emisor del país suramericano interviniera la entidad financiera por problemas de insolvencia.

En Asunción, la capital paraguaya, decenas de personas se concentraban a las puertas de las sedes del banco en busca de respuestas, pese a los llamados a la calma hechos hoy por las autoridades.

Uno de ellos, el emprendedor José Aguilar, manifestó a EFE su preocupación por no poder retirar los recursos de su empresa para pagar a los empleados.

“Vine a retirar para poder pagar a mi personal (…), tendré que recurrir a préstamos, o prestar aquí y allá para poder pagar el viernes, tengo que cumplir con la gente”, dijo el hombre de 37 años.

En Ueno bank, Aguilar tiene depositados unos veinte millones de guaraníes o poco más de 3.350 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central.

La cifra es modesta, pero suficiente para cancelar a los colaboradores de su empresa de organización de eventos. “No se me ocurrió jamás que hoy íbamos a despertarnos con esta noticia”, agregó el ahorrador.

Ueno bank controla los recursos de más de 2,94 millones de clientes, según cifras de junio pasado de la institución.

De ellos, unos 32.000 son pensionistas del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), un ente estatal que tiene fondos por 355 millones de dólares en el banco intervenido.

Este martes, algunos pensionados se acercaron a las sedes del banco, pero las hallaron cerradas.

La misma suerte corrió un emigrante cubano que se identificó simplemente como Jesús, quien esperaba retirar esta misma jornada los cerca de 700.000 guaraníes -poco más de 100 dólares- que tenía destinados a los gastos de esta semana.

“Yo soy de Cuba y no estoy acostumbrado a este tipo de eventos, entonces es la primera vez que me pasa algo así”, dijo a EFE el hombre de cincuenta años.

Jesús, un entrenador deportivo que reside hace once años en Paraguay, agregó que había escuchado en las últimas semanas los rumores de insolvencia del banco y que su esposa le había recomendado retirar los fondos.

“El único dinero operativo que tenía ahora para el día a día está metido en la tarjeta, no tengo efectivo, lo último que tenía lo puse en (combustible) en la moto para moverme”, apuntó.

Pero otros no actuaron con la paciencia de Jesús.

En la ciudad de Nemby, cercana a Asunción, decenas de personas reclamaron airadamente sus ahorros a las puertas de las sucursales.

“Tengo que comprar mercadería esta semana ¿Cómo voy a pagar a mis proveedores?”, dijo la dueña de una pequeña carnicería a la radio 780 AM.

“Semiparalización” comercial

Las consecuencias de la intervención también afectan a cientos de grandes establecimientos, de acuerdo con la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

En un comunicado, el gremio afirmó que en las multitiendas “dos de cada tres operaciones electrónicas se realizan a través de cuentas” de Ueno bank, por cuanto auguran una “semiparalización” del mercado comercial.

“Desde hoy mismo, las multitiendas verán afectadas sus ventas y, con ello, también se verá toda la cadena comercial que se moviliza a través de esta entidad bancaria”, añadió la patronal.

Por otro lado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) desactivó los pagos del Portal Paraguay, una ventanilla digital que permite a los ciudadanos acceder a trámites de diferentes instituciones.