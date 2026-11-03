“Demuestra una indolencia tremenda”: Jeannette Jara cuestiona a Kast por viaje a Europa en medio de crisis por rebajas a condenados

La exministra del Trabajo Jeannette Jara cuestionó al presidente José Antonio Kast por realizar una gira por Europa en medio de la polémica por la concesión de beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales, incluidos abusadores de menores.

Jara indicó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, debería renunciar al cargo para no seguir profundizando una crisis que afecta tanto al gobierno como al país, debido al quiebre en el compromiso del Estado en torno al cuidado transversal de las niñas, niños y adolescentes.

Abordándolo desde su experiencia ministerial, Jara apuntó a que la actitud del presidente de respaldar a Rabat demuestra una “falta de liderazgo tremenda”, asegurando que “pareciera que el ministro está pauteando al presidente”.

Asimismo, calificó la permanencia del secretario de Estado como un “error político”, manifestando su certeza de que terminará saliendo del gabinete prontamente: “No se puede resistir ante una situación como esta, donde los niños y niñas han quedado expuestos a su victimario (…). Él mismo le está haciendo un flaco favor a su gobierno“.

En esa línea, Jara cuestionó el manejo de la contingencia por parte del mandatario. “El viaje del presidente a Europa demuestra una indolencia tremenda en un momento en el cual el gobierno está viendo su peor crisis y donde además las familias de las víctimas seguramente se sienten muy violentadas”, sostuvo.

Añadió que no considera oportuno el momento por más que tuviera planificado “ir a ver a sus amigos”. “Es mejor ser prudente y resolver las crisis que hay en la casa; eso es lo que no ha hecho hoy día el presidente Kast”, recalcó Jara.

Cabe recordar que Kast se encuentra en una gira por Europa que partió en España —donde se reunió con líderes de VOX, como Santiago Abascal— y que, actualmente, se encuentra en Italia, donde sostuvo un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni.

Respecto a las críticas del exministro de Justicia, Luis Cordero, en el programa Tolerancia Cero, quien calificó como un “despropósito” la denuncia por prevaricación administrativa de diputados opositores, Jara sostuvo que “lo importante es que la oposición actúe unida”. Además, adelantó que si el bloque define impulsar la acusación constitucional una vez que el Ejecutivo entregue los decretos pendientes, apoyará ese camino.

Finalmente, advirtió sobre las presiones internas en el oficialismo para evitar descuelgues ante una eventual acusación constitucional, señalando que el Ejecutivo pierde el foco del conflicto: “Esta discusión no se trata de políticos con políticos. Esta es una discusión ciudadana. Aquí hubo niños que fueron violados, abusados sexualmente”.

“Creo que el gobierno se equivoca, está alargando una crisis, está profundizando una crisis, y espero que la solucionen, ¿saben por qué? Porque lleva muy poco tiempo el presidente Kast, y queda mucho tiempo por delante, y se necesita un gobierno que funcione“, añadió.

“Los chilenos votaron mayoritariamente por el presidente porque les hizo promesas de delincuencia, de mejorar la economía, de controlar la inmigración y, por cierto también, de respetar los derechos de las niñas y niños. Yo quiero recordar que en el debate, el presidente Kast, consultado por mí, me dijo claramente: ‘Yo no voy a rebajar pena, no voy a indultar, no voy a usar beneficios para personas que cometan delitos sexuales’. Seis meses después, eso se hizo, en realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, concluyó.