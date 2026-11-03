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Renuncia el ministro de Transportes de España tras el fatal choque de trenes en Urda que dejó 69 muertos

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CNN Español — El choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido la mañana de este miércoles en la provincia española de Toledo causó la muerte de al menos 68 personas y heridas a otras 77, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha. Mientras las autoridades de España atienden tanto a las familias de los fallecidos como a los lesionados, también llevan a cabo investigaciones para determinar con precisión cuáles fueron las causas del accidente, que ha generado mensajes de condolencias y solidaridad por parte de varios países. La hora del accidente El choque ocurrió alrededor de las 8:53 de la mañana, hora local, cuando un tren de la empresa Renfe impactó con otro de la empresa Iryo que estaba detenido prácticamente a la entrada de la estación de Urda, dijo el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, durante una rueda de prensa. La estación de Urda forma parte de la línea ferroviaria que une Madrid, la capital española, con la ciudad de Sevilla.

(EFE)- El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales tras el accidente de tren que la pasada semana causó 69 muertos.

Un ministro de Transportes “no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, reconoció Puente, en referencia también al accidente ferroviario de enero pasado que causó 48 víctimas mortales.

Puente cerró con este anuncio su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente de Urda (centro) del pasado miércoles, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron con un balance de 69 muertos y más de cien heridos. 

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