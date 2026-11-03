Los antecedentes que contradicen a Gonzalo Arenas sobre los votos oficialistas en acusaciones constitucionales

“Jamás un diputado de gobierno ha dado los votos para una acusación constitucional de su propio gobierno”. Con esas palabras, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, llamó a los parlamentarios oficialistas a no respaldar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Sin embargo, sus dichos, expresados en conversación con T13, son imprecisos. Esto, porque existen antecedentes de parlamentarios oficialistas que han respaldado acusaciones constitucionales contra autoridades de sus propias coaliciones o gobiernos.

A continuación, algunos de los casos que contradicen la afirmación del vocero de Gobierno:

Yasna Provoste (2008)

Cuando se acusó constitucionalmente a la entonces ministra de Educación por su responsabilidad política en el llamado “Caso Subvenciones”.

En la votación se abstuvieron René Alinco (entonces PPD) y Pablo Lorenzini (DC). Y además, hubo parlamentarios que no ingresaron a la sala, como Gabriel Ascencio (DC), Pedro Araya (quien había renunciado a la DC) y Esteban Valenzuela (ex PPD y militante de Chile Primero ese año).

Sin embargo, también hubo algunas excamaradas que votaron a favor: Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, Eduardo Díaz y Carlos Olivares, que antes habían renunciado a la Democracia Cristiana.

En el Senado, votaron a favor Adolfo Zaldívar (DC) y Fernando Flores (ex PPD y líder de Chile Primero).

Sebastián Piñera (2021)

A partir del escándalo conocido como los Pandora Papers, que perjudicó al exmandatario, la oposición presentó una segunda acusación en su contra. Cabe recordar que en 2019 ya habían ingresado otro líbelo acusatorio por su responsabilidad en hechos del estallido.

En la Cámara Alta, el senador Manuel José Ossandón (RN) fue el único legislador del oficialismo que se abstuvo en la votación.

Andrés Allamand (2022)

Tras el fin de la segunda administración de Piñera, en 2022, los exdiputados del Partido de la Gente presentaron un libelo acusatorio contra el excanciller Andrés Allamand (RN).

Uno de los impulsores fue el exdiputado y hoy senador Enrique Lee, quien formaba parte del comité de Evópoli.

Lee votó a favor de la acusación y, tras ello, fue expulsado de la bancada.

Diego Pardow (2025)

El exministro de Energía fue acusado por los cobros en las cuentas de la luz que se produjeron el año pasado.

El libelo fue rechazado en el Senado. Sin embargo, en la Cámara hubo varios diputados oficialistas que aprobaron el texto.

Los parlamentarios que votaron a favor del acusatorio fueron Jaime Araya (IND.-PPD), los liberales Alejandro Bernales y Sebastián Videla (IND.), los militantes de Acción Humanista Ana María Gazmuri y Tomás Hirsch, los integrantes de la bancada radical Marcela Riquelme, Tomás Lagomarsino y Cosme Mellado, Jaime Mulet (Frevs), René Alinco (indep.) y Hernán Palma (ind).