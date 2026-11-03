Ley de incendios forestales: Gobierno anuncia veto sustitutivo tras aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados

Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales. Tras la discusión, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, anunció un veto sustitutivo al texto.

La propuesta se encuentra en su etapa final de tramitación, tras permanecer tres años en discusión legislativa.

La iniciativa fue aprobada por 77 votos a favor, 51 en contra y 14 abstenciones.

“Hemos persuadido al Presidente de la República que presente un veto sustitutivo que incluya todas las materias y todas las aprensiones que, a nuestro modo de ver, debiesen estar incorporadas“, dijo Campos.

Entre las modificaciones propuestas por el Gobierno, el secretario de Estado mencionó los mecanismos de pago y compensación para los propietarios de terrenos afectados por la expropiación de franjas de sus predios, además de la transferencia de recursos económicos a los municipios para fortalecer el combate y la prevención de los siniestros forestales.

INCENDIOS FORESTALES📰| Cámara votó informe de mixta a ley de prevención de incendios forestales. https://t.co/4mVRC2x1qA https://t.co/RWREcMsOrE — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 3, 2026

Oposición exige acelerar la aprobación del proyecto

En tanto, el diputado José Antonio Rivas (PS), integrante de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, llamó a acelerar la tramitación del proyecto y asegurar los recursos necesarios para su implementación.

“Le pedimos al gobierno que apure el tranco, porque efectivamente esto se tiene que convertir en ley para que se aplique cuanto antes, sobre todo cuando estamos a portas de un verano muy seco, muy caluroso y, por cierto, también con mucho combustible en cada uno de nuestros territorios, en cada una de las comunas en donde ha habido efectivas tragedias”, afirmó.

Por otro lado, el parlamentario por Valparaíso Jaime Bassa (FA), integrante de la Comisión Mixta que revisó el proyecto, cuestionó el anuncio del Ejecutivo y advirtió sobre sus consecuencias para la prevención.

“Es fundamental que el Estado asuma la responsabilidad en materia preventiva, que los propietarios de los predios asuman también su responsabilidad en la prevención y que el Gobierno no eluda tampoco su responsabilidad, apurando este trámite lo más posible y ojalá evitando el veto que ha anunciado hoy día el Ministro de Agricultura. Nos parece que, dado lo avanzado del año, estando ya en el mes de noviembre, me parece una irresponsabilidad por parte del Gobierno anunciar un veto que sólo va a demorar más la aprobación definitiva de una ley que necesitamos con urgencia”, agregó.