Presidente Kast defiende su gira europea tras críticas por citas con Abascal y Núñez Feijóo: “Es una mirada muy pequeña”

Desde Italia, el presidente José Antonio Kast respondió a las críticas que se han realizado en contra de su gira por Europa, en medio de la crisis que atraviesa el Ministerio de Justicia por la rebaja de condenas a pederastas.

Parlamentarios de la oposición cuestionaron que la gira del mandatario tiene un “componente ideológico” tras los encuentros que ha sostenido con autoridades de la extrema derecha en España, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

A esto se suma una reunión programada que tendrá con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y su encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Aunque cabe recordar que el líder del Partido Republicano también se encontró con el Rey Felipe VI y se espera una reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“Una mirada muy ideológica, muy pequeña de lo que son las relaciones internacionales”

Al ser consultado por las críticas, Kast fue enfático al defender su gira internacional: “La gira surge de una invitación de un encuentro de Hispanoamérica, que es el encuentro número 30 de Hispanoamérica, que creo que es una cumbre muy relevante para ir estrechando lazos con las distintas naciones que han sido convocadas”, precisó.

En esa línea, señaló que su reunión con la primera ministra de Italia y el presidente de Italia “nadie podría decir que es una gira de carácter ideológico“. “Italia tiene grandes inversiones en Chile; el comercio y las relaciones internacionales son fundamentales”, argumentó.

Así las cosas, criticó que “si alguien cree que reunirse con la principal líder de un país y también referente en Europa de una de las principales economías del mundo para generar inversión en nuestra patria, creo que tiene una mirada muy ideológica, muy pequeña de lo que son las relaciones internacionales“.

“Si reunirse con el Rey de España, que nos ha convocado a una cumbre iberoamericana, es mirado como una gira ideológica, creo que está en un profundo error. Haber solicitado una audiencia al Santo Padre (…) y hacer ahí una visita de Estado con los principales poderes de nuestra nación, creo que de nuevo es una mirada muy pequeña“, remarcó.

“Y respecto de España, he tenido la reunión con el señor Abascal, tendré la reunión con el señor Núñez Feijóo y nos encontraremos con el gobernante Pedro Sánchez en la cumbre iberoamericana”, añadió.

Sobre las críticas, reiteró que son “una mirada pequeña respecto de lo que es que Chile vuelva a estar a nivel internacional siendo reconocido por los grandes avances que hemos tenido. Chile es pionero nuevamente en temas económicos, con una reducción de impuestos y una invariabilidad tributaria para que lleguen grandes inversionistas a Chile”.

“Por lo tanto, yo los invito a mirar el futuro con esperanza y en ese futuro estamos todos. Lo que estamos haciendo aquí es buscar más inversión para Chile. Más inversión para Chile es más y mejor trabajo para nuestros compatriotas”, finalizó.