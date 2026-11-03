“Es algo que puedo firmar perfectamente”: UDI respalda la carta de RN contra la conducción política del Gobierno 

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, respaldó este martes la declaración pública que emitió Renovación Nacional (RN) en la que se cuestionó la conducción política del Gobierno de José Antonio Kast a raíz de la polémica por la rebaja de penas a pederastas.

Cabe recordar que en su comunicado RN sostuvo que la crisis que vive el Ministerio de Justicia “evidencia la necesidad de fortalecer la conducción política del Gobierno, mejorando la capacidad de anticipación, coordinación y rigurosidad en la toma de decisiones”.

“Errores de esa naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República”, remarcó el partido.

Declaración pública de Renovación Nacional ante los hechos conocidos en relación con la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. https://t.co/LuGZlJKdKe — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) November 3, 2026

“Es algo que yo puedo firmar perfectamente”

El timonel de la UDI se reunió durante esta jornada con el vicepresidente Claudio Alvarado junto con los presidentes de RN, Andrea Balladares, y el de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, a causa de la polémica que atraviesa el Gobierno por los beneficios penitenciarios.

Tras la reunión, Ramírez abordó la declaración pública de RN: “La carta, hasta donde alcancé a leerla, hace una crítica respecto de un error político que el mismo Presidente de la República, el mismo ministro afectado y también el vocero han reconocido”.

En su opinión, “no vale la pena ocultar que aquí hubo un error político que ha tenido consecuencias importantes. Es cosa de ver las encuestas, es cosa de ver cómo ha reaccionado la ciudadanía, es cosa de ver las redes sociales, es cosa de ver el interés de los medios de comunicación. Por lo tanto, uno tiene que hacerse cargo de que aquí hubo un error político”.

No obstante, reparó en que “es muy distinto a decir que hay una violación de la Constitución o la ley. Eso no ha ocurrido y por eso uno puede hacer una crítica a la decisión que tomó en su momento el ministro, pero al mismo tiempo respetar la institucionalidad y rechazar la acusación constitucional”.

“Esa es la postura que yo leo entre líneas de la carta de Renovación Nacional y es algo que yo puedo firmar perfectamente“, cerró.