Anthropic suma ingresos por US$ 33.242 millones a septiembre, pero acumula pérdidas netas por más de US$ 100.000 millones

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora del modelo Claude, presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una enmienda a su solicitud para salir a bolsa, en la que actualizó sus resultados financieros al cierre del tercer trimestre.

El documento, ingresado el lunes 2 de noviembre, mantiene el plan de listar sus acciones clase A en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “ANT”.

La actualización todavía no define el precio por acción, el número de títulos que se ofrecerán ni el monto que se espera recaudar. Al igual que en el prospecto original, la oferta incluirá acciones de la propia compañía y de accionistas actuales, aunque la empresa no recibirá los recursos de las acciones que vendan estos últimos.

Ingresos crecen más de 1.200% en el tercer trimestre

Entre enero y septiembre de 2026, Anthropic registró ingresos por US$ 33.242 millones, frente a los US$ 2.545 millones del mismo período de 2025. Solo en el tercer trimestre, sus ingresos llegaron a unos US$ 17.000 millones, un alza de 1.127% respecto del mismo trimestre del año anterior, mientras que sus gastos en cómputo e infraestructura crecieron 382%.

Sin embargo, la compañía volvió a registrar una pérdida operacional en el tercer trimestre, por US$ 567 millones, luego de haber anotado por primera vez una ganancia operacional de US$ 974 millones entre abril y junio.

Según el documento, el resultado se explicó principalmente por US$ 5.000 millones en capacidad de cómputo contratada a corto plazo, que cuesta significativamente más que la adquirida en sus acuerdos de varios años, y por US$ 2.000 millones en cargos sin impacto en caja de su programa de donaciones.

En los nueve meses, la pérdida operacional llegó a US$ 1.260 millones, por debajo de los US$ 5.224 millones del mismo período de 2025. En su medición ajustada, que excluye partidas como la compensación en acciones, la empresa reportó una utilidad operacional de US$ 4.081 millones en el período, aunque su margen ajustado bajó de 19% en el segundo trimestre a 15% en el tercero.

A nivel neto, Anthropic acumuló pérdidas por US$ 104.039 millones entre enero y septiembre. De ese monto, US$ 94.324 millones corresponden a cambios en el valor razonable de sus pagarés convertibles y otros instrumentos, que aumentaron su valor por el alza en la valorización de la compañía. A ello se suma una pérdida de US$ 10.397 millones en otros gastos, asociada principalmente al reconocimiento de activos y pasivos de sus acuerdos de financiamiento con socios.

Cómputo e infraestructura concentran los gastos

El principal gasto de la empresa sigue siendo el poder de cómputo. Entre enero y septiembre, los costos de cómputo e infraestructura sumaron US$ 18.808 millones, más de la mitad de sus gastos operacionales, que totalizaron US$ 34.502 millones.

La enmienda también detalla la magnitud de los compromisos que la compañía ha asumido para asegurar capacidad de cómputo. Al 30 de septiembre y con posterioridad a esa fecha, Anthropic había firmado contratos de compra y arrendamiento por cerca de US$ 895.400 millones, casi todos vinculados a cómputo e infraestructura.

De ese monto, unos US$ 447.500 millones se ejecutarían antes de fines de 2030 y US$ 69.800 millones vencen en los doce meses siguientes al cierre de septiembre.

La empresa trabaja con chips de distintos proveedores, como Trainium de Amazon Web Services, TPU de Google y GPU de Nvidia y AMD, y gestiona esa capacidad como un solo conjunto que asigna según dónde sea más productiva.

Caja, deuda y programa de donaciones

Al 30 de septiembre, Anthropic había levantado US$ 141.100 millones en capital desde su fundación, y contaba con US$ 95.600 millones en caja y equivalentes y US$ 36.300 millones en inversiones de corto plazo. Su deuda total se mantiene en US$ 6.200 millones, correspondiente a pagarés convertibles emitidos a Amazon.

El documento muestra además el peso creciente de su programa de donaciones. Entre enero y septiembre, los gastos asociados a esa iniciativa sumaron US$ 2.100 millones, cerca del 6% de sus gastos operacionales, y la compañía advirtió que espera que los recursos destinados a sus iniciativas de beneficio público aumenten en el futuro. Sus siete cofundadores se comprometieron a destinar el 80% de su participación en la empresa a causas filantrópicas.

La compañía informó también que sus ingresos por empleado en los últimos doce meses superaron los US$ 6,6 millones, frente a US$ 1,4 millones un año antes, y que más del 90% de las contribuciones a su código en septiembre fueron escritas por Claude. En tanto, mantiene más de 11.900 clientes que le generaron ingresos de al menos US$ 100.000 en los últimos doce meses.