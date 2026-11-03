Federación de Tenis por solicitud de desalojo realizada por el Ministro Poduje: “No mandamos mensajes por la prensa. Tratamos de que las conversaciones sean en el ambiente de mayor agrado posible”

En medio de las tensiones institucionales, el representante de la Federación de Tenis de Chile, Juan Bugueño, salió al paso de las palabras del Ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien pidió el “desalojo inmediato” de la sede ubicada en Cerro Colorado, en la comuna de Las Condes.

“Nosotros somos muy respetuosos de las instituciones. Normalmente no mandamos mensajes ni por la prensa, ni nada por el estilo, y siempre tratamos de que las conversaciones sean en el ambiente de mayor agrado posible y que ojalá sea todo por el bien del tenis chileno”, señaló Bugueño en conversación con CNN Deportes.

Por ahora, la solicitud de desalojo está en manos de la Delegación Presidencial, aunque no hay claridad sobre cuándo se llevará a cabo. Una disputa de hace años entre la Federación y el Serviu metropolitano, propietario del terreno, que estos meses ha sumado un nuevo capítulo. El lugar está siendo ocupado por el expresidente de la Fetech, Milovan Kegevic, quien se niega a abandonar el recinto pese a ser inhabilitado como dirigente por la Comisión de Elecciones.

“Este es un tema que ya viene hace un tiempo. Nosotros seguimos esperando que la resolución de todo esto sea por las vías legales. Somos respetuosos de todas las instituciones, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, estamos a la espera de esto, una espera activa. Estamos en conversaciones, estamos trabajando en esto. Nos distrae un poco, pero lo que es nuestro trabajo sigue siendo el mismo, nuestro enfoque sigue siendo el mismo y queremos seguir adelante con nuestro tenis. O sea, más allá de esto, el tenis chileno no para”, señala Bugueño.

Un conflicto que llegó al Congreso. El diputado Carlos Carvajal (IND-PPD) anunció que citará al ministro Francisco Riveros y al director del IND a la comisión . “La situación de la Federación de Tenis es realmente lamentable. El espectáculo que hemos tenido que ver entre el ministro Poduje y Milovan Kegevic solo daña más aun al tenis, a los deportistas y no resuelve en nada el fondo del problema”, indicó el parlamentario.