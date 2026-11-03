Donación de 22 mil hectáreas se suma al proyecto para crear el Parque Nacional Cabo Froward

El Gobierno y la Fundación Rewilding Chile firmaron este martes una nueva donación de 22.333 hectáreas de terrenos, las cuales se destinarán para la creación del Parque Nacional Cabo Froward, en la comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes.

En noviembre de 2025, la fundación donó al Estado de Chile 127.302 hectáreas, a las cuales se les suman las donadas este año, proyectando una superficie del parque de 183.045 hectáreas.

De ese total, 149.635 corresponden a la donación de Rewilding Chile y 33.410 serán aporte fiscal. “Más del 80% del Parque Nacional se va a formar con terrenos donados por la Fundación Rewilding”, afirmó la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot.

La secretaria de Estado agregó que “desde el primer minuto el presidente Kast nos manifestó su voluntad decidida de que este parque fuera una realidad en el más corto tiempo posible”. También anunció que en los próximos meses se firmará un segundo protocolo, que fijará el 8 de octubre de 2027 como fecha para el decreto de creación del parque.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, informó que el proceso de consulta indígena comenzó el 20 de octubre, destacando además que la zona alberga una de las poblaciones más australes de huemules del país y que el parque acerca a Chile a la meta de proteger el 30% de su territorio al 2030.

El director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff, comparó la superficie del parque con la de 31 comunas de Santiago: “Prácticamente es equivalente a la provincia de Santiago completa en su tamaño“. El servicio asumirá la administración de los parques nacionales del país a partir de marzo de 2027.

Por su parte, Kristine Tompkins, presidenta de Rewilding Chile, sostuvo que “si un país quiere proteger las joyas que tiene, requiere un enlace entre lo público y lo privado“. La directora ejecutiva de la fundación, Carolina Morgado, ofreció al Estado desarrollar la infraestructura de acceso público del parque, como ya lo hicieron en los parques nacionales Pumalín y Patagonia.