Gira presidencial en Europa: Presidente Kast sostiene encuentro bilateral con Giorgia Meloni en Italia

Este martes, el presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión bilateral con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en el marco del segundo día de su gira por Europa.

Durante el encuentro en el Palacio Chigi, en Roma, las autoridades abordaron materias de seguridad pública, comercio e inversiones, además de intercambiar experiencias en el combate al crimen organizado y la gestión migratoria.

Entre los temas tratados estuvieron la cooperación en materia de control fronterizo, la prevención del tráfico de personas y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. En ese contexto, se consideró la experiencia italiana en el combate a las mafias y su posible contribución al fortalecimiento de las instituciones chilenas.

Otro de los puntos centrales fue el avance en la ratificación del Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea, instrumento que busca profundizar los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre ambas partes.

Este encuentro se suma a otros que ha sostenido el mandatario en el marco de su gira: El lunes se encontró en Madrid con el presidente de VOX, Santiago Abascal, y la mañana de este martes asistió a una reunión con el rey Felipe VI en el Palacio Real.