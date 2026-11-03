Alvarado descarta tensión con RN tras críticas al Gobierno por rebaja de penas: “Es una expresión legítima”

Esta tarde, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, descartó que haya una molestia al interior del Gobierno luego de que Renovación Nacional (RN), partido oficialista, emitiera una declaración pública en que criticaba la gestión del Ejecutivo a raíz de la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

Al preguntarle sobre este tema, sostuvo que “en la actividad política es fundamental establecer los mejores mecanismos de conversación, diálogo y de resolución de conflictos. Por lo tanto, es una expresión legítima de una voluntad de colaborar y contribuir a ese mejor diálogo“.

Sus declaraciones se dan luego de sostener esta semana una cita con los partidos de Chile Vamos en La Moneda para abordar esta controversia.

En la reunión, RN y Evópoli reiteraron las críticas a la conducción del Gobierno respecto a esta polémica. Mientras que de la UDI apuntaron a que hubo un error político, pero que ni el Presidente ni el ministro Rabat vulneraron las leyes ni la Constitución.

Al consultarle si hubiese preferido que estas molestias hubiesen sido expresadas en privado, el biministro dijo que “en la política es habitual emitir juicios, y esos juicios se emiten públicamente en la medida que en la emisión de esos juicios no se falte el respeto y se comunique una expresión de voluntad está bien hecho, a mi juicio”.

“Este es un acuerdo de la comisión política de un partido que decide, no es cierto, comunicar una conclusión de una conversación interna de un partido. Ese partido tiene el derecho legítimo de comunicar esa decisión públicamente. Por lo tanto, aquí no se trata de algo que se había recibido por el gobierno, al contrario, de esos documentos recogemos, no es cierto, de qué manera podemos seguir trabajando de mejor forma“, finalizó el biministro de Interior y Segegob.