Gobierno firma protocolo para facilitar tránsito de vehículos de Bomberos por rutas concesionadas: Incluye carros bomba, camionetas y furgones

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, junto al vicepresidente Claudio Alvarado; el presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, y la presidenta de Copsa, Gloria Hutt, firmaron un protocolo que facilita el tránsito de vehículos de emergencia en rutas concesionadas del país.

El acuerdo establece un procedimiento para facilitar la circulación de los vehículos de Bomberos sin tener que pagar peaje.

Los autos estarán identificados a través de un registro nacional que contiene sus patentes, marcas, modelos y unidades de dependencia. De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas (MOP), esto “facilitará la aplicación de la exención legal del peaje”.

Asimismo, las concesionarias que son parte de la iniciativa entregarán de manera gratuita dispositivos TAG a la institución a través de comodato.

Junto con ello, las concesionarias tendrán que implementar medidas tecnológicas y de gestión necesarias “para reconocer los tránsitos de los vehículos inscritos en el registro y facilitar la aplicación de la exención legal”.

De Grange destacó que se trata de “una muy buena iniciativa de política pública y de incentivo normativo que tiene un foco claro en la seguridad, frente al cambio climático, a la probabilidad de lluvias o de incendios forestales, que hemos enfrentado como país y que nos seguirán desafiando en el futuro”.

“Necesitábamos establecer aspectos más específicos, que son precisamente los que se incorporan en este protocolo”, comentó.

Y añadió que con este acuerdo “se garantizará que los beneficiarios sean efectivamente los distintos vehículos de los cuerpos de bomberos. No se trata solamente de los carros bomba, sino que también camionetas y furgones, que también cumplen funciones fundamentales y cuyo objetivo final es protegernos a todos”.

Por su parte, el presidente nacional de Bomberos dijo que se da un paso concreto para que los recursos de la institución “lleguen a donde más se necesitan, en la protección de las personas”.

“La liberación de peajes está al servicio de esta misión, la de apoyar los desplazamientos de nuestros vehículos para atender emergencias y cumplir las demás tareas propias de la actividad bomberil”, agregó.

Mientras que la presidenta de Copsa indicó que cuando el protocolo ya esté activo, “vamos a estar mucho mejor preparados para el verano y vamos a contribuir como sistema de concesiones en una manifestación concreta de la asociación público-privada para facilitar el trabajo de Bomberos de Chile”.