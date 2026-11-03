Presidente Kast emplaza a la oposición por acusación constitucional contra Rabat: “La han anunciado todos los días (…) Que la presenten y que se vote”

El Presidente José Antonio Kast emplazó a la oposición a ingresar y tramitar la acusación constitucional anunciada en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la polémica por rebaja de condenas a abusadores y violadores de menores de edad.

El Mandatario, en el marco de su gira por Europa, respondió preguntas por el tema y volvió a blindar a su secretario de Estado, asegurando que “la responsabilidad política la asumí yo”.

En ese sentido, Kast cuestionó el actuar de la oposición: “Nosotros vamos a ir avanzando de manera fuerte y clara en enfrentar al crimen organizado, enfrentar a aquellos que han vulnerado los derechos de los menores de edad. Esto va a cambiar, la mano cambió y lo vamos a demostrar, y esperamos la colaboración activa de la oposición”.

“Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho, ¿por qué? Que la presenten y que se vote, si es que lo estiman pertinente, pero creemos que antes deberíamos avanzar en las modificaciones de las leyes, si no, que presenten la acusación mañana, porque la han anunciado todos los días y cada día le falta un antecedente más, y cada día reconocen más personas que aquí no ha habido una infracción al derecho ni a la Constitución”, agregó el Jefe de Estado.

El Presidente fue enfático en señalar que acá “hay una diferencia política, legítima, si ellos la quieren enfrentar a través de una acusación constitucional, que la presenten y se votará, y el parlamento tiene la decisión, pero enfrentemos el problema de fondo, que es lo que nos exigen nuestros compatriotas”.